Гол Гусева помог московскому «Динамо» обыграть «Торпедо» в матче КХЛ
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 3:2.
В составе столичной команды заброшенными шайбами отметились нападающие Джордан Уил, Иван Муранов и Никита Гусев. У нижегородцев отличились Николай Коваленко и Алексей Кручинин.
«Динамо» набрало 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с 42 очками идёт на четвёртой строчке.
Ранее московский «Спартак» в гостях потерпел поражение от петербургского СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.