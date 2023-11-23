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Гол Гусева помог московскому «Динамо» обыграть «Торпедо» в матче КХЛ

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Московское «Динамо» на своей площадке переиграло «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Гол Гусева помог московскому «Динамо» обыграть «Торпедо» в матче КХЛ
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 3:2. 

В составе столичной команды заброшенными шайбами отметились нападающие Джордан Уил, Иван Муранов и Никита Гусев. У нижегородцев отличились Николай Коваленко и Алексей Кручинин.

«Динамо» набрало 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с 42 очками идёт на четвёртой строчке.

Ранее московский «Спартак» в гостях потерпел поражение от петербургского СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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