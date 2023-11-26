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Триумф Liga Pro Team, финал-триллер и дебют команды Зарипова: чем запомнился турнир по фиджитал-хоккею в Казани

В Казани завершился турнир по фиджитал-хоккею

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Борислав Головин
В Казани завершился турнир по фиджитал-хоккею, участниками которого стали шесть российских команд. Победу одержала команда Liga Pro Team, в напряжённом финале сломившая сопротивление NBSK. Виктория позволила москвичам пробиться на Игры Будущего — 2024. Также в соревновании дебютировал коллектив трёхкратного чемпиона мира Даниса Зарипова ZaryaD, а его сын Артур выходил на лёд и отличился несколько раз.
Триумф Liga Pro Team, финал-триллер и дебют команды Зарипова: чем запомнился турнир по фиджитал-хоккею в Казани
  • © Игры Будущего

Фиджитал-спорт набирает всё большую популярность в России. Решение объединить реальный спорт и игру на симуляторе стало по-настоящему революционным. Ранее в рамках отборочных этапов Игр Будущего, которые стартуют через три месяца и объединят 2 тыс. участников в 21 дисциплине, состоялись соревнования по футболу и баскетболу.

А в ноябре в Казани прошёл турнир по фиджитал-хоккею. Регламент был идентичен правилам в других схожих видах. Сначала участники определяли сильнейшего на приставке, а затем выходили на лёд, где проводили три периода по семь минут в формате «четыре на четыре».

Наградой послужил не только кубок, но и собственно путёвка на Игры Будущего. Оспорить её предстояло шести командам: Liga Pro Team, HC BUTYRKA, NBSK, RFSO Lokomotiv, 3FRENZY и ZaryaD.

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Из них обращала на себя внимание последняя. Её выставил трёхкратный чемпион мира Данис Зарипов. Своё название она получила от завода клюшек «ЗаряД», которым владеет бывший хоккеист. Более того, на лёд выходил и его сын Артур. Увы, первый блин получился комом. Несмотря на то что Зарипов-младший открывал счёт в обоих матчах группового этапа, ZaryaD потерпел два поражения и не сумел выйти в плей-офф. Сказалось отсутствие опыта в киберспорте.

«Захотели попробовать и заявить коллектив. Предприняли первые шаги, результат пока неутешительный: в полуфинал пробиться не смогли. Но мы учимся на ошибках. У нас впереди длинный путь. Будем стараться делать правильные выводы. На следующем турнире всё будет иначе», — пообещал Зарипов-старший.

На победу же претендовали коллективы, которые имели сбалансированные составы и собрали не только высококлассных хоккеистов, но и отличных геймеров. В первую очередь это касалось Liga Pro Team. С одной стороны, она пригласила лучшего новичка КХЛ сезона-2010/11 Павла Здунова и обладателя Кубка Гагарина Владимира Малиновского, с другой — чемпиона России в киберспортивных дисциплинах Игоря Мотова.

Уже на стадии группового этапа дружина из Московской области не оставила шансов ZaryaD и Lokomotiv. Причём внушительное преимущество она обеспечивала себе ещё на цифровом этапе.

«У нас слаженный коллектив. Мы всегда всё обсуждаем в раздевалке. Если какие-то именно игровые нюансы ребятам неясны, можем подсказать. Всё-таки опыта в данном отношении у нас больше. Зато по киберхоккею советы дают уже нам. Есть и тактика, и теория», — рассказал Малиновский.

Помимо Liga Pro Team, в полуфинал из группы B пробился Lokomotiv, который во встрече за второе место одолел ZaryaD. В другой тройке интриги было куда больше. HC BUTYRKA сначала неожиданно уступила действующему серебряному призёру Медиалиги 3FRENZY, а затем дожала NBSK. В свою очередь, NBSK в судьбоносном противостоянии за путёвку в плей-офф не оставила шансов 3FRENZY.

  • © Игры Будущего

Исход полуфинальных поединков во многом решился уже в киберчасти. NBSK забросила восемь безответных шайб железнодорожникам. После такого оппонентам требовалось совершить чудо, но его не произошло. Соперники по четыре раза огорчили друг друга. В составе победителей солировал Андрей Максимов, оформивший дубль.

Второй матч плей-офф развивался по схожему сценарию. Liga Pro Team обеспечила себе разрыв в те же восемь голов на цифровом этапе — 10:2. К чести воронежцев, на льду они сражались до конца. В первом периоде команды не реализовали суммарно шесть буллитов, а точные броски Глазунова и Мокрушина позволили уступающей стороне сократить отставание.

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Однако москвичи не позволяли сопернику оторваться. В заключительном отрезке оппоненты вынуждены были снять голкипера, но лишь раз сумели поразить чужие ворота. В то же время опытный Здунов в нужный момент отличился дважды. Так фаворит, хотя и потерпел поражение со счётом 4:5, спокойно пробился дальше.

Зато решающие матчи подарили захватывающую интригу. Для начала HC BUTYRKA вырвала бронзовые награды у Lokomotiv. Цифровая часть завершилась вничью, но сразу после выхода на лёд железнодорожники вырвались вперёд. Однако соперники ответили тремя голами за несколько минут и гарантировали себе медали.

Финал и вовсе получился украшением турнира. Дебют остался за NBSK, которая уже на старте первого периода встречи в симуляторе обеспечила себе преимущество в две шайбы. Но Liga Pro Team быстро отыгралась, а в заключительном отрезке ушла в отрыв — 5:2.

К чести отстававших, они не собирались сдаваться и едва не совершили камбэк на льду. За 11 секунд до перерыва Владислав Короткий сократил отставание, а сразу после этого отличился Максимов. Более того, Александр Кособоков тут же мог восстановить статус-кво, но угодил в перекладину.

Затем на площадке продолжились качели: фаворит забрасывал шайбу, а NBSK старалась не отставать. За полторы минуты до финальной сирены отрыв сократился до двух голов — команда сняла вратаря, но спастись не удалось.

Таким образом, Liga Pro Team одержала победу и пробилась на Игры Будущего. А главным секретом успеха, по признанию чемпионов, стал не только сильный состав, но и сплочённость.

«Эмоции неимоверные. Давно такого не испытывали. Финал вышел очень крутой как в киберчасти, так и на льду. NBSK была в полном порядке. Просто нам чуть больше повезло. Мы много работали и сразу поставили перед собой цель. Плюс дисциплина и профессионализм. В раздевалке всё было строго, и это принесло плоды. Важно также, что все сдружились. Фактически команда представляла собой единый механизм, каждый бился за товарища», — не скрывал радости капитан триумфаторов Сергей Филиппов.

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