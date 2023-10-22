«Приглашено более 100 стран»: Столяров — об Играх Будущего, платформе «РусТайминг» и ярких дисциплинах фиджитал-спорта

В Играх Будущего 2024 года могут принять участие представители более чем 100 стран. Об этом в интервью RT заявил руководитель проекта Игорь Столяров. По его словам, те планы и амбиции, которые существовали до начала СВО, актуальны до сих пор. Также он объяснил, чем отечественная платформа «РусТайминг» отличается от иностранного аналога, назвал самые яркие дисциплины кибер- и фиджитал-спорта и рассказал, какой вид программы ещё не успели протестировать.

— Насколько хорошо вы готовы к Играм Будущего, которые должны пройти в Казани в феврале 2024 года?

— Очень сложно ответить на этот вопрос. Представьте себе мастер-план: простыня, на которой 2 тыс. точек. Некоторые функции на 100% выполнили свою задачу: например, собрали призовой фонд или выбрали подрядчиков по питанию. А у других функций не наступила высокая степень готовности: они только раскручиваются. К примеру, оформление города. Макеты готовы, однако размещать их по столице Татарстана ещё не начали. Ни одна критическая точка в этом мастер-плане не пропущена. У нас нет огрехов и движения вправо по шкале времени. Мы ничего не отодвигаем.

— Какое количество стран-участниц ожидаете увидеть в следующем году?

— Приглашение получили спортсмены более чем из 100 государств. Со своих показателей эффективности, которые были заложены в паспорте проекта ещё до начала СВО и тектонического разлома, не слезаем. Чего бы нам это ни стоило. У нас есть опыт в организации подобных мероприятий. Мы, безусловно, переориентировались с Запада на Восток, как и другие направления: политика, экономика, идеология. Сделали большой разворот. В Азии много всего есть — множество чудес. В основном смотрим туда и надеемся, что наш амбициозный проект будет реализован.

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— Десятые фиджитал-игры, состоявшиеся в октябре, были последним тестовым турниром перед Играми Будущего?

— Мы не провели только хоккей, но обязаны это сделать. Этот вид будет проходить на «Татнефть Арене», которая в тот момент была занята. Поэтому, скорее всего, нас ждёт тестовое мероприятие под номером 11. Это одна монодисциплина. Надо проработать все технические вопросы перед запуском боевой сборки.

— Какая дисциплина из 21 представленной, на ваш взгляд, самая яркая?

— Это вкусовщина: то, что нравится мне, может не зайти зрителям. В киберспорте, в вызове номер три, это Dota 2, как ни крути. Существует ещё MLBB — очень популярная в юго-восточной Азии. Очень высокие показатели просмотров при транслировании в Малайзии, Индонезии или Камбодже. Российские спортсмены тоже начинают проникаться и играть. Это тёмная лошадка, которая способна взорвать рынок.

— А в фиджитал-спорте?

— Конечно же, футбол. FIFA популярнее, чем NHL или NBA, — это если речь идёт о классических видах. Из технологического вызова — гонки дронов. Мне представляется это крайне недооценённой историей. Их нужно правильно снимать и показывать. Если демонстрировать хорошую картинку и предоставлять качественную аналитику, получится потрясающее зрелище.

— При этом на Играх Будущего будет использоваться новая платформа Rus Timing. Чем она отличается от швейцарского аналога?

— Во-первых, Swiss Timing традиционно использовался для снятия показаний большого количества российских и зарубежных соревнований. До определённого периода это была самая распространённая платформа. Более того, с рынка мы их не выгоняли — они сами прекратили техническую поддержку, вследствие чего образовалась огромная дыра. Сейчас она появилась физически, но то, что они будут пятиться назад и сворачивать своё присутствие, мы понимали ещё раньше.

Во-вторых, «РусТайминг» изначально разрабатывался как своя платформа фиджитал-спорта. Это нетривиальная история: снимать показания счётчика с классического спорта, при этом не прерывая процесса снятия показаний со сквозным счётом из киберспорта. И именно в виртуальных видах спорта есть отдельные нюансы: например, снятие показаний с FIFA (Electronic Arts). Они не предоставляют API. Это сложность, которую мы успешно преодолевали. Но иностранцы уходят, потребность в хронометрировании растёт, а интегрированных систем на рынке очень мало.

— В чём их особенность?

— Есть платформы, которые обеспечивают проведение игр, — Games Management System (GMS), а существует также OVR&TS — это система хронометража. Так вот, интегрированных систем, способных обеспечивать и то и другое, крайне мало. В связи с этим мы начали разрабатывать всё практически с нуля. Некоторые модули мы покупали и дорабатывали их до состояния сопряжённой работы. Так и родилась универсальная «РусТайминг», которая подходит не только для фиджитал- и кибертурниров, но и для классического спорта. Фактически мы можем закрывать все потребности рынка спортивного маркетинга в проведении соревнований.