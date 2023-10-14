Нагорный рассказал, чем ценны для России Игры Будущего

Президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный объяснил, чем ценны для страны Игры Будущего.

«Сегодня для нас очень важны масштабные спортивные события, особенно когда они выходят на международный уровень. Предстоящий турнир — большой шанс в первую очередь для наших спортсменов из разных дисциплин, для тех ребят, которые занимались футболом, баскетболом, хоккеем, киберспортом, трёхмерными тактическими поединками. Кроме того, фиджитал-спорт открывает новые горизонты и для тех людей, кто уже добился невероятных высот в своих видах.

Мы, атлеты, всегда ищем возможность продолжать жить спортом, потому что для нас он нечто большее, чем просто рядовое занятие. А здесь абсолютно в любом возрасте человек сможет найти себя и своё место в команде. А задача федерации — проводить всероссийские турниры и готовить команды, которые будут представлять нашу страну в следующем году. Это нереально сложно, но в то же время интересно», — заявил Нагорный в интервью RT.

Он также ответил на вопрос, является ли Россия основоположником фиджитал-спорта.

«Всегда найдётся человек, который считает, будто придумал что-то раньше тебя. Но, безусловно, мы первые, кто делает соревнования в таком масштабе, кто превратил эту историю в возможность для множества спортсменов. Поэтому да, с этой точки зрения Россия — локомотив истории фиджитал-спорта», — добавил Нагорный.

Ранее Нагорный объяснил, почему не уехал работать тренером в Китай.