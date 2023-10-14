Нагорный объяснил, почему не уехал работать тренером в Китай

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал, почему не уехал работать тренером в Китай.

«Скажу по секрету: я был первым человеком, которому предложили поехать туда тренером. Но у меня на родине очень много работы и обязанностей, к тому же я ещё не завершил профессиональную карьеру, так что пришлось отказаться. А если бы уже завязал со спортом, тогда согласился бы, так как это очень интересно.

В гимнастике Китай, Япония и Россия — три лидера, которые всегда составляли конкуренцию друг другу. Недавно завершился чемпионат мира, и многие были в шоке, как сильно упал уровень. В наше отсутствие ребята чуть подрасслабились (улыбается)», — заявил Нагорный в интервью RT.

Ранее Нагорный высказал мнение касательно поездки на Олимпийские игры в нейтральном статусе.