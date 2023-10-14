Нагорный: поездку на Олимпиаду в нейтральном статусе нельзя расценивать как предательство родины

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный высказал мнение касательно поездки на Олимпийские игры в нейтральном статусе.

«Это ужасно, ведь для атлета Игры и есть жизнь. Мне сложно рассуждать на эту тему, ведь моя мечта уже сбылась, я — олимпийский чемпион. Поэтому ни в коем случае не осуждаю ребят, которые несмотря ни на что готовятся, надеются, что поедут в Париж — в нейтральном статусе или без. Это их жизнь. Да и потом: никто ведь тебе, россиянину, не скажет, что ты приехал из другой страны. У тебя российский паспорт, ты говоришь на русском языке, и эту золотую медаль, если выиграешь, ты привезёшь на родину, в Россию! Поэтому ни в коем случае не считаю, что это будет предательством, как сейчас иногда говорят. Мы, наоборот, показываем, что все должны выступать на равных», — заявил Нагорный в интервью RT.

Он также ответил на вопрос, будет ли готов принять участие в Олимпиаде-2024.

«Скажу так — я буду готовиться на следующий сезон. Если не в Париже, то в Играх Дружбы приму участие», — добавил Нагорный.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе предложила России «забыть» о Международном олимпийском комитете (МОК) после отстранения Олимпийского комитета России (ОКР).