Площадка с подсветкой, уровень организации и подражание Джордану: чем впечатлили турниры по баскетболу на Фиджитал играх

Российская команда Liga Pro Team и испанский коллектив Ramboot Esports стали победителями турниров по баскетболу на X Фиджитал играх, которые прошли в Казани в рамках отборочного этапа к Играм Будущего — 2024. Соревнования стали самыми масштабными с момента появления дисциплины, а все участники остались под колоссальным впечатлением. Одни отмечали организацию турнира, другие восхищались подсветкой площадки для стритбола, а третьи радовались возможности побывать в красивом городе.

Киберспорт в последние годы плотно вошёл в повседневную жизнь. Им занимаются десятки тысяч людей, а отдельные дисциплины по популярности не уступают традиционным видам. В России заглянули в будущее и постарались совместить то, что раньше казалось невозможным. Одним из самых ярких примеров симбиоза стал фиджитал-баскетбол, в котором атлеты сначала сражаются на приставке, а затем выясняют отношения на паркете.

В Казани же в рамках юбилейных, X Фиджитал игр состоялось, возможно, самое яркое событие в истории новой дисциплины. Масштаб организации приятно поражал: турнир проходил в Kazan Expo, а прямо на полу площадки установили специальные LED-панели, чтобы происходящее максимально напоминало симулятор.

«То, что мы видим сейчас, очень круто. Картинка — потрясная. Выступать здесь — одно удовольствие… Я много где участвовал, но такое вижу впервые — это касается не только игровой зоны, но и разминочной», — делился впечатлениями один из лидеров команды Liga Pro Team Шалва Шаташвили.

Именно петербургский коллектив был фаворитом турнира «Путь чемпиона» по фиджитал-баскетболу. В его составе были собраны лучшие из лучших. За баталии в виртуальной части отвечал трёхкратный чемпион страны по кибербаскетболу Михаил Панченко. На паркете же царил бравший золото первенства России в формате 3×3 Шаташвили.

Liga Pro Team полностью оправдала выданные авансы и отобралась на Игры Будущего. В полуфинале они расправились с Rodina Media, которой впоследствии досталась бронза, а в решающем противостоянии не оставили шансов U.R.

«Красивые турнир, арена и трансляция. Особенно покрытие с подсветкой — крутая идея. Я, когда увидел, сразу подумал: очень похоже на площадку из симуляторов. Всегда представлял, что они в реальности станут, как в игре… Картинка сейчас — самое главное для любого мероприятия, а у фиджитал-спорта она — супер», — отметил Панченко.

В международном турнире X Фиджитал игр приняли участие восемь команд из Азербайджана, Белоруссии, Гватемалы, Испании, Казахстана, Китая, Турции и Сербии. Для многих наградой стал сам факт участия в мероприятии подобного уровня, но только не для главных претендентов — испанского Ramboot Esports и сербского Partizan Esports. В обеих командах были собраны профессиональные киберспортсмены и звёзды реального баскетбола.

Остальным оставалось наблюдать за мощной поступью грандов. В полуфинале Partizan разгромил Alov Basket из Азербайджана с разницей в 13 очков. Ramboot же и вовсе преподал мастер-класс MDMX из Китая — 39:17. А в решающей встрече испанцы продемонстрировали, что на данный момент чуточку сильнее. В виртуальном матче они создали комфортный задел благодаря потрясающей игре Джона Галарзы, а затем не позволили сербам возродить интригу на площадке.

«Хочу поблагодарить организаторов за приглашение на этот чудесный турнир. Мы не просто получили удовольствие от соревнований, но и здорово провели время в красивом городе», — подчеркнул Галарза, который прекрасно провёл все матчи турнира.

В схватке за бронзу Alov Basket одолел MDMX, однако у молодого китайского коллектива всё ещё впереди. Если представители Поднебесной подтянут свои навыки в виртуальной части, то смогут замахнуться на большее.

Лидер команды Цзян Чжэн Хуэй, профессионально занимающийся баскетболом, в интервью RT заявил, что они с партнёрами не проходили отборочных этапов у себя в стране, но с удовольствием откликнулись на приглашение.

«Я могу поразвлекаться в свободное время на приставке, но предпочитаю держать в руках мяч, а не джойстик. И хотя в целом в Китае киберспорт очень развит, я надеюсь представлять страну непосредственно на паркете. А пока приятно пробовать себя в чём-то новом. Я смотрел много разных турниров, но такого прежде не видел. Думаю, Фиджитал игры дадут серьёзный импульс развитию всего направления», — предположил он.

По признанию Цзян Чжэна, игры в Казани помогли ему и одноклубникам набраться мастерства в незнакомой для себя дисциплине, хотя они старались нивелировать отсутствие опыта прилежностью.

«Всегда пытаюсь помогать партнёрам. Если они неудачно провели свою часть в симуляторе, я обязан дать результат на паркете. Тем более все мы в команде — близкие друзья и познакомились шесть-семь лет назад. Один парень — вообще мой одноклассник со средней школы», — добавил спортсмен.

При этом он не удивился тому, что выступать пришлось в формате 2×2. Спортсмен считает, что он почти не отличается от стритбола, входящего в олимпийскую программу, а правила практически идентичны. Не обошлось и без обсуждения отечественных звёзд спорта и сравнений.

«Разумеется, Яо Мин очень популярен, но мы в Китае знаем, кто такой Кириленко. В детстве я играл в компьютерный симулятор, и в нём был такой баскетболист. Помню, как комментатор называл его АК-47. А вот про Алексея Шведа я, увы, ничего не слышал. Если же говорить о российских спортсменах вообще, то знаю, что Мария Шарапова очень громко кричала на корте», — посмеялся китаец.

А вот главным кумиром баскетболиста остаётся Майкл Джордан, а отнюдь не Мин. И хотя в то время, когда легендарный защитник «Чикаго» завершал карьеру, Чжэн Хуэй ещё был слишком мал, он предпочитает Его Воздушество современным звёздам НБА. Возможно, поэтому и действовал в схожей манере, пытаясь совершить невозможное и спасти свою команду.