Ak Bars не смог выйти в финал фиджитал-хоккея на Играх Будущего

Завершился четвёртый день турнира «Лига Ставок фиджитал-хоккей» в рамках Игр Будущего.

Казанский Ak Bars в полуфинальном матче проиграл российскому Liga Pro Team. Исход встречи решился в серии буллитов — 9:8. Решающий бросок — на счету хоккеиста Liga Pro Team Дмитрия Дрожжина.

Во втором полуфинале отечественный COSMOS X17 одолел латвийский Baltic Select Team с общим счётом 11:4. На реальном льду к середине второго тайма российская команда увеличила отрыв до 7:1. Гости смогли отыграть лишь три шайбы.

Таким образом, в финале турнира сыграют Liga Pro Team и COSMOS X17. В матче за третье место встретятся Ak Bars и Baltic Select Team.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital), а также проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.