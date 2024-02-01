Аршавин предположил, что Путин поможет в создании российского аналога игры FIFA

Аршавин предположил, что Путин поможет в создании российского аналога игры FIFA

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин ответил, почему решил задать вопрос Владимиру Путину после церемонии открытия Игр Будущего о создании отечественного аналога компьютерной игры FIFA.

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«Сказали, что существует такая проблема, которую нужно помочь решить. Что он ответил? Наверное, поможет. Есть ли уже подвижки? Такие вещи быстро не решаются», — сказал Аршавин.

Он также рассказал, удалось ли ему пообщаться с мировыми лидерами на церемонии открытия Игр Будущего.

«Мировой лидер там был только один. С ним пообщаться вышло. Какие впечатления от разговора с Путиным? Да нормальные», — отметил он.

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