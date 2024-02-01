Кожевников посоветовал латвийским хоккеистам остаться в России после Игр Будущего

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказался о решении Федерации хоккея Латвии (LHF) приостановить лицензии спортсменов, которые приняли участие в Играх Будущего.

«Как можно вообще комментировать действия этого враждебного государства? Конечно, латвийских спортсменов нужно похвалить за то, что они приехали на Игры Будущего, но для них определённо будут последствия. Считаю, что им следует остаться в нашей стране», — сказал Кожевников RT.

Ранее Журова похвалила латвийских хоккеистов за то, что они приехали на Игры Будущего.