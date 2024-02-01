Журова похвалила латвийских хоккеистов за то, что они приехали на Игры Будущего

Журова похвалила латвийских хоккеистов за то, что они приехали на Игры Будущего

Депутат Государственной думы Светлана Журова отреагировала на решение Федерации хоккея Латвии (LHF) приостановить лицензии спортсменов, которые приняли участие в Играх Будущего.

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«К сожалению, это чёткая политика, и спрашивается: а где здесь, собственно, спорт? Давайте ещё вспомним и недавний закон, принятый в Латвии, о запрете собственным атлетам соревноваться с нашими. Поэтому я даже не знаю, не накажут ли этих хоккеистов после того, как они вернутся домой. Не могу сказать, предусмотрено ли за это какое-то наказание, но это будет очень странно. Видимо, по латвийским меркам свобода и демократия выглядят именно так», — сказала Журова RT.

Депутат также ответила на вопрос, можно ли всё-таки похвалить латвийских хоккеистов, которые приехали на Игры Будущего, за их смелость.

«Если вспомнить Олимпийские игры 1980 года, несмотря на существующий тогда запрет, многие спортсмены всё равно приехали, и одним из них был Себастьян Коу, который сейчас возглавляет World Athletics. Может, у него что-то не получилось в жизни после этого? Его кто-то забанил? На самом деле Томас Бах пытался объяснить именно это и просил политиков не давить на него. Ребята из Латвии — молодцы в любом случае, и, наверное, их можно понять. Сейчас все хотят быть первыми в этом новом движении. О них будут вспоминать и считать их пионерами», — добавила она.

Ранее Латвийская федерация приостановила лицензии хоккеистов, выступающих на Играх Будущего.