Журова похвалила латвийских хоккеистов за то, что они приехали на Игры Будущего

Депутат Государственной думы Светлана Журова отреагировала на решение Федерации хоккея Латвии (LHF) приостановить лицензии спортсменов, которые приняли участие в Играх Будущего.

«К сожалению, это чёткая политика, и спрашивается: а где здесь, собственно, спорт? Давайте ещё вспомним и недавний закон, принятый в Латвии, о запрете собственным атлетам соревноваться с нашими. Поэтому я даже не знаю, не накажут ли этих хоккеистов после того, как они вернутся домой. Не могу сказать, предусмотрено ли за это какое-то наказание, но это будет очень странно. Видимо, по латвийским меркам свобода и демократия выглядят именно так», — сказала Журова RT.

Депутат также ответила на вопрос, можно ли всё-таки похвалить латвийских хоккеистов, которые приехали на Игры Будущего, за их смелость.

«Если вспомнить Олимпийские игры 1980 года, несмотря на существующий тогда запрет, многие спортсмены всё равно приехали, и одним из них был Себастьян Коу, который сейчас возглавляет World Athletics. Может, у него что-то не получилось в жизни после этого? Его кто-то забанил? На самом деле Томас Бах пытался объяснить именно это и просил политиков не давить на него. Ребята из Латвии — молодцы в любом случае, и, наверное, их можно понять. Сейчас все хотят быть первыми в этом новом движении. О них будут вспоминать и считать их пионерами», — добавила она.

Ранее Латвийская федерация приостановила лицензии хоккеистов, выступающих на Играх Будущего.