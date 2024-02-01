Латвийская федерация приостановила лицензии хоккеистов, выступающих на Играх Будущего

Федерация хоккея Латвии (LHF) приняла решение приостановить лицензии спортсменов, которые приняли участие в Играх Будущего.

«Согласно информации об участии некоторых латвийских хоккеистов в турнире Игры Будущего, который проходит в России, LHF приостановила действие лицензий этих хоккеистов», — говорится в сообщении на официальном сайте федерации.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях примут участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Ранее сообщалось, что на Играх Будущего десять стран подписали соглашение о намерении создать лигу кибатлетики.