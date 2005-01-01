На Играх Будущего 10 стран подписали соглашение о намерении создать лигу кибатлетики

Основатель и председатель правления союза «Кибатлетика» Андрей Давидюк прокомментировал подписание десятью странами соглашения о намерении создать международную лигу.

«Наша цель — вовлечение людей с инвалидностью в спортивную активность с применением высокотехнологичных средств реабилитации. Ассистивные технологии и устройства выступают драйвером развития отрасли и способствуют развитию безбарьерной среды и социализации людей с инвалидностью. Россия накопила огромный опыт в сфере разработки средств реабилитации. Наша страна готова делиться знаниями и способствовать развитию движения по всему миру», — сказал Давидюк.

Участие в мероприятии приняли представители Вьетнама, Египта, Индии, Индонезии, Ирана, Малайзии, Нигерии, России, Саудовской Аравии и ЮАР.

«Мы очень рады, что СИБУР кибатлетика стала дисциплиной Игр Будущего. Наши соревнования являются первым чемпионатом мира по кибатлетике. Идею этой дисциплины нужно поддерживать, реплицировать и реализовывать в других странах», — добавил руководитель Игр Будущего Игорь Столяров.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях примут участие более 2000 атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.

Ранее фиджитал-хоккеисты Ak Bars разгромили команду Inter на Играх Будущего.