«Отложил завершение карьеры ради Игр Будущего»: Чакаревич — о фиджитал-баскетболе, вечном дерби и хитрости Хряпы

Уровень организации Игр Будущего приятно удивляет, заявил в интервью RT баскетболист команды Partizan Esports Марко Чакаревич. По словам серба, ради поездки в Казань он специально отложил завершение карьеры. Также спортсмен вспомнил о хитрости Виктора Хряпы во время матчей Евролиги с ЦСКА, рассказал о поведении фанатов во время вечных дерби между «Партизаном» и «Црвеной звездой», а также вспомнил о победе над США в финале домашнего юношеского чемпионата мира.

— Расскажите, как вы вообще попали в фиджитал-баскетбол?

— Мой друг, президент сербской федерации по этому виду, летом прошлого года рассказал, что в России хотят создать принципиально новый формат и объединить реальный спорт с виртуальным. Мне это показалось интересным, и я принял предложение. Останавливало лишь то, что тогда у меня практически не было свободного времени, поскольку только родилась дочь. Из-за неё оставались сомнения, стоит ли покидать дом на такой долгий срок. Но в итоге всё же рискнул и не пожалел.

— Вы действительно отложили завершение карьеры ради Игр Будущего?

— Это так. Когда позвали попробовать себя в фиджитал-баскетболе, я уже остался без команды. Но продолжал упорные тренировки и работал для себя. Параллельно всё-таки закрадывались мысли о смене сферы деятельности. Однако, чтобы достойно выступить сначала на отборочном этапе, а потом и на Играх Будущего, отложил это решение.

— Насколько комфортно вам играть в формате «два на два»?

— Для меня это в новинку. Ранее ни разу не пробовал ничего подобного и ограничивался обычным баскетболом. Но в принципе удалось достаточно быстро адаптироваться. Также хочется отметить важное изменение в регламенте от организаторов. Они сократили продолжительность матча на площадке с десяти минут до семи. Раньше приходилось непросто, нужно было тщательно продумывать всю встречу с точки зрения тактики. Теперь же времени на это просто нет. В результате поединки выходят более динамичными и зрители получают удовольствие.

— В приставку до поездки в Казань играть умели?

— Знаете, я фанат футбольной серии PES и в ней достаточно хорош. Рублюсь с удовольствием. А до симуляторов по другим видам спорта руки даже не доходили. Фактически впервые взял джойстик. Пробовал провести несколько матчей в баскетбол, но получилось немногое. Понял, что не моё. Слава богу, у нас есть ребята — профессионалы в этой области. А я лучше буду демонстрировать мастерство на паркете.

— Как вам атмосфера на турнире?

— Очень крутая. Даже отборочный старт осенью прошлого года впечатлил. Сейчас же всё организовано ещё лучше. Приехали восемь сильных команд, ставящих перед собой только одну задачу — завоевать трофей. Понятно, трибуны пока не забиты до отказа, но присутствуют люди, которые гонят нас вперёд.

— У вас прозвище Чак-Чак. А одноимённый десерт пробовали?

— Конечно. Как только мы приехали в Казань, нас сразу же им угостили. Мне чак-чак очень понравился. Честно говоря, удивило, насколько его тут много. В каждом магазине можно увидеть сразу несколько видов этого лакомства. Да и в отеле нам его подают и на завтрак, и на обед, и на ужин. В моей команде чак-чак всем пришёлся по вкусу. Пусть я не сладкоежка, но оценил его по достоинству.

— В 2012-м вы в составе «Партизана» дважды противостояли ЦСКА на групповом этапе Евролиги. Помните, как дома уступили в овертайме?

— Увы, да, хотя это и было почти 12 лет назад. Особенно обидным вышел первый матч — в Белграде. Причём складывался для нас он поначалу прекрасно. К большому перерыву мы лидировали в счёте с неплохим отрывом. Но вторую половину провалили и позволили москвичам отыграться. Вдобавок ещё и не справились с ними в овертайме. Тогда было безумно жаль. Потом поехали в Россию, но и там успеха не добились. А ведь «Партизан» был тогда одной из сильнейших команд Европы. Но уровень ЦСКА был ещё выше.

— Кто вам запомнился в составе соперника?

— Разумеется, соотечественники Милош Теодосич и Ненад Крстич. Ещё Сонни Уимз, Андрей Воронцевич. Но больше всех удивил Виктор Хряпа, который отметился необычным характерным манёвром. Вот он стоит и всем видом даёт понять: сейчас будет выполнять бросок. Даже ноги в коленях сгибает. А потом раз — отдаёт передачу партнёру. Мы постоянно попадались на этот трюк. Помню, тренер просил нас особенно внимательно опекать Хряпу и не вестись на его хитрость. Но раскусить Виктора удавалось не всегда.

— Вы много лет выступали за «Партизана» и неоднократно принимали участие в вечных дерби с «Црвеной звездой». По атмосфере это самые яркие матчи в карьере?

— Тут даже и говорить нечего. Поймите, невозможно передать атмосферу этого противостояния человеку, который никогда не видел его вживую. Чтобы по-настоящему проникнуться духом, необходимо побывать там лично. Дерби «Партизана» и «Црвены звезды» — не просто спорт, а целая жизнь. В Сербии человек, ещё будучи ребёнком, выбирает, за какую команду будет переживать. И каждый очный матч превращается в огненное шоу. На трибунах всегда творится нечто неописуемое.

— Были игры, которые особенно запомнились?

— Сразу приходят на ум две. Первая — финал Кубка страны. Фанаты обоих коллективов пришли на него в огромном количестве и принесли море пиротехники. Что там творилось... Перед стартовым спорным они зажгли фаеры. Всё моментально заволокло дымом, а трибуны будто пылали. Другой матч состоялся в рамках чемпионата. Тогда мы играли на очень маленькой арене. В результате многие фанаты стояли буквально вплотную к площадке. Когда мяч уходил за боковую, я фактически сталкивался с ними лицом к лицу. Но больше запомнился эпизод, когда пытался исполнить штрафные броски. Стою на линии, а сетка на кольце колышется, поскольку зрители качают щит. Только когда судья попросил их успокоиться, удалось забросить.

— Победу на домашнем чемпионате мира среди юношей до 19 лет в 2007-м можно назвать самым запоминающимся моментом в карьере?

— Этот успех навсегда останется со мной. Это невероятно значимый, весомый момент для всей Сербии. Только представьте себе: мы дома завоевали золотые медали первенства планеты, да ещё и в финале одолели казавшуюся непобедимой сборную США. Когда сейчас начинаешь изучать их состав, удивляешься, как мы вообще выиграли: Стефен Карри, Патрик Беверли, Деандре Джордан. Пусть не все из нашей команды в итоге выросли в звёзд, как многие соперники, в историю мы всё равно вошли.

— Карри в финале чем-то запомнился?

— Самое интересное, что ничем. Да, забросил несколько мячей, но не сказать чтобы феерил. Держался в тени, как и остальные американцы. Зато сейчас понимаешь, с каким мастером пересёкся.

— Что тогда творилось на стадионе в Нови-Саде? В Сербии ведь обожают баскетбол.

— Сами понимаете, атмосфера была невероятная. Победу отмечала буквально вся страна. А на самой арене творилось форменное безумие. Фанаты, друзья, родные — все смешались в одну счастливую толпу. Все ликовали и праздновали.