Команды по фиджитал-баскетболу из США, Франции и Испании примут участие в Играх Будущего
На турнир приедут представители 14 стран, сообщает пресс-служба оргкомитета соревнований.
Своё согласие на участие дали команды Ramboot Esports (Испания), Les Guépards (Бенин), Liga Pro Team (Россия), Partizan Esports (Сербия), Paris Phygital (Франция), Ural Basket (Россия), Holcattes (Гватемала), Dangerous (Черногория), Antananarivo (Мадагаскар), Exponenta Team (Белоруссия), Phoenix AZE (Азербайджан), R10 Team USA (США), Quetzales Mexico North Am (Мексика), Carribean Squad (Аргентина), MDMX (Китай), UNICS (Россия).
Соревнования пройдут с 21 по 29 февраля. Призовой фонд турнира составляет $1,2 млн. Победитель заработает $437,5 тыс.
Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко высказался о готовности Казани к проведению турнира «Игры Будущего».