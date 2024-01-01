Чернышенко назвал Игры Будущего триумфом инноваций в спорте

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко высказался о готовности Казани к проведению турнира «Игры Будущего».

«Ровно через месяц состоится церемония открытия Игр Будущего — это событие мирового масштаба, российский продукт, который призван начать новую страницу в истории спорта. Он помогает сплотить спортивное комьюнити вокруг общих идей и ценностей. Игры Будущего — триумф инноваций в спорте», — заявил Чернышенко пресс-службе турнира.

Он также отметил, что событие поможет в развитии туризма и международного сотрудничества, а Казань сможет смело претендовать на статус спортивной столицы России.

«Казань готова со свойственной России гостеприимностью принять высокопоставленных гостей, представителей СМИ, спортсменов и болельщиков из разных стран мира», — добавил Чернышенко.

Первый международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего» пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта. В нём примут участие более 260 команд из разных стран, которые сразятся в 21 инновационной дисциплине.

Ранее Чернышенко рассказал, что страны-партнёры не будут бойкотировать Игры Будущего.