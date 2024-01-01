Чернышенко заявил, что бойкота Игр Будущего не будет

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко рассказал, что страны-партнёры не будут бойкотировать Игры Будущего.

«Несмотря на политику Международного олимпийского комитета, Россия и её страны-партнёры поддерживают идею «спорт вне политики». Мы ожидаем более 2 тыс. участников из более чем 100 стран, ожидаем глав стран, СМИ, болельщиков. Ни о каком бойкоте речи не идёт», — заявил Чернышенко.

Он также подчеркнул, что Игры Будущего смогут увеличить поток туристов.

Первый международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего» пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта. В нём примут участие более 260 команд из разных стран, которые сразятся в 21 инновационной дисциплине.

Ранее Чернышенко высказался о деловой программе Игр Будущего.