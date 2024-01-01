Чернышенко: деловая программа Игр Будущего откроет новые пути для сотрудничества

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко высказался о деловой программе Игр Будущего.

«Деловая программа Игр откроет новые возможности для международного сотрудничества не только в сфере спорта, но и в областях науки, инноваций, игровой индустрии, креативной экономики. Гости Игр Будущего увидят образ России, сочетающий в себе самобытность культуры и инновационность», — заявил Чернышенко.

Игры «Фиджитал Татарстан» пройдут во Дворце единоборств «Ак Барс» с 19 по 21 января. На них соберутся сильнейшие киберспортсмены, призёры турниров, прошедших в 2023 году в Татарстане. Участники будут соревноваться в фиджитал-футболе, фиджитал-баскетболе, фиджитал-единоборствах, фиджитал-стратегии и ритм-симуляторе. Также запланировано проведение турнира по дронрейсингу.

Ранее сообщалось, что в Казани на Играх Будущего — 2024 пройдёт суперфинал чемпионата «Битва роботов».