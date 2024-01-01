На Играх Будущего пройдёт суперфинал чемпионата по Битве роботов

В Казани на Играх Будущего — 2024 пройдёт суперфинал чемпионата «Битва роботов».

Суперфинал чемпионата пройдёт 24—26 февраля. В турнире примут участие 16 команд-участников из России, Республики Беларусь, Бразилии, Чили, Ирана, Казахстана, Турции, Объединённых Арабских Эмиратов, Китая, Индии и Эквадора.

«Битва роботов» — это спортивно-технический чемпионат, на котором инженерные команды из профессиональных инженеров, студентов ведущих технологических вузов России и любителей соревнуются в проектировании и сражении своих роботов.

Первый международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего» пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта. В нём примут участие более 260 команд из разных стран, которые сразятся в 21 инновационной дисциплине.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о разработке новых независимых спортивных форматов.