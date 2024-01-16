Чернышенко: новые спортивные форматы России будут независимы от функционеров

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о разработке новых независимых спортивных форматов.

«Пока по поручению президента мы разрабатываем новые форматы, которые не зависят от желания спортивных международных функционеров», — цитирует Чернышенко РИА Новости.

Первый международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего» пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта. В нём примут участие более 260 команд из разных стран, которые сразятся в 21 инновационной дисциплине.

Ранее Чернышенко заявил, что Игры Будущего, которые пройдут в этом году в Казани, продемонстрируют всему миру технологический и спортивный суверенитет России.