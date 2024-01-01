Чернышенко: Игры Будущего покажут миру технологический суверенитет России

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко считает, что Игры Будущего, которые пройдут в этом году в Казани, продемонстрируют всему миру технологический и спортивный суверенитет России.

«Завершается отбор участников, продолжается пригласительная кампания почётных гостей, готовится зрелищная церемония открытия. Уверен, что Игры Будущего продемонстрируют всему миру, что Россия является ведущей технологической и спортивной державой», — цитирует Чернышенко пресс‑служба аппарата вице‑премьера.

Он также отметил, что задача, которую поставил президент России Владимир Путин на новый формат соревнований, — привлечь как можно больше молодёжи и мировой аудитории, чтобы продвигать российские ценности и технологии.

Первый международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего» пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта. В нём примут участие более 260 команд из разных стран, которые сразятся в 21 инновационной дисциплине.

Ранее Чернышенко высказался о призовом фонде Игр Будущего.