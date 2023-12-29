Чернышенко: участников Игр Будущего ожидает внушительный призовой фонд

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко высказался о призовом фонде Игр Будущего.

«Поскольку формат соревнований у нас инновационный, обсуждаем разные варианты поощрения спортсменов. Участников ожидает внушительный призовой фонд, а победителей наградим уникальным Трофеем «Игр Будущего», который в начале декабря отправился на околоземную орбиту и сейчас находится на МКС», — цитирует Чернышенко РИА Новости.

Первый международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего» пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта. В нём примут участие более 260 команд из разных стран, которые сразятся в 21 инновационной дисциплине.

Ранее Чернышенко сообщил, что новые объекты для Игр дружбы и Игр БРИКС не нужны.