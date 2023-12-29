Чернышенко сообщил, что новые объекты для Игр Дружбы и Игр БРИКС не нужны

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко сказал, что новые объекты для Игр дружбы и Игр БРИКС не нужны.

«Помимо Игр Будущего, которые пройдут в феврале в Казани, у нас будут Игры БРИКС, поскольку Россия председательствует в БРИКС в следующем году — это стандартный формат, он ближе к фестивальному спорту, где будут принимать большое количество стран, прежде всего БРИКС. Он пройдёт в Казани, и никакие новые объекты ни для тех, ни для других соревнований не создаются, потому что у нас, наверное, самая современная инфраструктура», — цитирует Чернышенко РИА Новости.

В 2024 году в России пройдёт ряд крупных международных соревнований. Турнир по фиджитал-спорту «Игры Будущего» пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта, Игры дружбы — с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге, Игры БРИКС — в июне в Казани.

Ранее Чернышенко высказался об участии России в выборах главы Международного олимпийского комитета.