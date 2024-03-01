Мишустин: Игры Будущего в Казани открыли новую главу в развитии спорта и технологий

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Игры Будущего открыли новую главу в развитии спорта и технологий.

«Этот праздник собрал более 300 команд из абсолютно разных частей света и продемонстрировал объединяющую силу спорта, науки и технологий. Открыта новая глава развития этих отраслей на континентах», — приводит слова Мишустина ТАСС.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который прошёл в Казани с 21 февраля по 3 марта. В соревнованиях принимали участие более 2 тыс. атлетов из разных стран.

Ранее Песков заявил, что санкции за участие в Играх Будущего подрывают авторитет МОК.