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Чернышенко заявил, что участие России в выборах главы МОК не предусмотрено

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Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко высказался об участии России в выборах главы Международного олимпийского комитета (МОК).
Чернышенко заявил, что участие России в выборах главы МОК не предусмотрено
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«С учётом приостановления членства Олимпийского комитета России в МОК участие нашей страны в выборной процедуре на пост президента МОК не предполагается», — цитирует Чернышенко РИА Новости.

МОК 12 октября отстранил ОКР до дальнейшего уведомления за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также дал понять, что оставил за собой право принять решение по допуску россиян к Олимпиаде.

Ранее Чернышенко заявил, что восемь стран хотят провести Игры Будущего.

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