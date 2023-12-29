Чернышенко заявил, что участие России в выборах главы МОК не предусмотрено
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«С учётом приостановления членства Олимпийского комитета России в МОК участие нашей страны в выборной процедуре на пост президента МОК не предполагается», — цитирует Чернышенко РИА Новости.
МОК 12 октября отстранил ОКР до дальнейшего уведомления за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также дал понять, что оставил за собой право принять решение по допуску россиян к Олимпиаде.
Ранее Чернышенко заявил, что восемь стран хотят провести Игры Будущего.