Чернышенко заявил, что восемь стран хотят провести Игры Будущего

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко рассказал об интересе восьми стран в проведении международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего».

«Сегодня восемь стран рассматривают возможность проведения у себя Игр Будущего», — цитирует Чернышенко РИА Новости.

По его словам, правопреемника определят после завершения турнира в Казани в 2024 году.

Игры Будущего впервые пройдут с 21 февраля по 3 марта. В соревнованиях примут участие более 260 команд из разных стран, которые сразятся в 21 инновационной дисциплине.

Ранее сообщалось, что Чернышенко подарил семье из Астрахани билеты на Игры Будущего.