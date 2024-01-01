Чернышенко подарил семье из Астрахани билеты на Игры Будущего

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в рамках акции «Ёлка желаний» провёл для семьи из Астрахани экскурсию по выставке «Россия» и подарил поездку на первый международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего».

Желание попасть на ВДНХ загадал девятилетний Захар Границин из Астрахани, вместе с ним туда приехали его родители Ксения и Андрей, а также младшая сестра Ева.

Первый международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего» пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта. В нём примут участие более 260 команд из разных стран, которые сразятся в 21 инновационной дисциплине.

Ранее комментатор Алексей Пчёлкин высказался о компьютерной игре Counter-Strike 2 и рассказал, какие команды ему интересны.