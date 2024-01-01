Пчёлкин — о Counter-Strike 2: нужно немножечко времени, чтобы её полюбили

Комментатор Алексей Пчёлкин высказался о компьютерной игре Counter-Strike 2 и рассказал, какие команды ему интересны.

«Мне нравится. Многие ругают её, но я не играю на том уровне, на котором можно придираться, просто пытаюсь хорошо провести время. Профессионалы замечают какие-то недостатки, стремятся до разработчиков донести то, что хотели бы изменить. Десять лет Counter-Strike: Global Offensive тоже была очень сырой и сразу её никто не полюбил. Но со временем она стала гораздо лучше и с ней было очень тяжело прощаться. Поэтому я думаю, что у CS2 такая же участь, просто нужно немножечко времени», — заявил Пчёлкин RT.

Он также назвал команду, которая ему интересна.

«Сейчас болею за Cloud9 — это наши ребята. За них выступает HObbit, капитан из Казахстана, Илья Perfecto и electroNic, которые перешли из NAVI, а также sh1ro и Ax1Le. Я знаком с ними, они мне приятны, не всё у них получается — находятся на этапе становления. Сейчас вышла CS2, адаптироваться сложно. Но хочется, чтоб они показали хороший уровень», — добавил Пчёлкин.

Полностью интервью Пчёлкина читайте на сайте RT.

Ранее Пчёлкин ответил, что он может посоветовать начинающим стримерам, которые не знают, чем зацепить аудиторию и как остаться на площадке.