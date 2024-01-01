Пчёлкин: в своё время все хотели стать рэперами, а теперь — стримерами

Комментатор Алексей Пчёлкин ответил, что он может посоветовать начинающим стримерам, которые не знают, чем зацепить аудиторию и как остаться на площадке.

«Таким всегда советую не заниматься этим, как бы странно это ни звучало. Сейчас такое количество каналов... В своё время все хотели стать рэперами, а теперь — стримерами, чтобы получать признание и деньги. Но многие забывают, что раньше никто ни у кого не спрашивал: «Что нужно сделать? Какое оборудование купить?» — заявил Пчёлкин RT.

По его словам, он начинал с обычной гарнитуры, никакого профессионального оборудования — только желание.

«Сложно говорить о том, как с нуля поднять аудиторию, потому что у меня она была с YouTube, поэтому при запуске первых трансляций меня уже смотрели. Сейчас даже не знаю, как пробиваться. Скорее всего, нужно придумывать что-то новое, продвигать это в массы, покупать рекламу. Стриминг — очень закрытое пространство. Люди ищут своего человека очень долго, и когда это происходит, другие уже не нужны. Даже если ты поможешь кому-то новенькому, то у него будет только пять секунд, чтобы заинтересовать аудиторию. Это очень трудный, долгий, кропотливый процесс, в котором во многом решает удача. Могу пожелать только её, если будете вставать на это минное поле», — добавил Пчёлкин.

Полностью интервью Пчёлкина читайте на сайте RT.

Ранее Пчёлкин поделился тонкостями своей работы и рассказал, с какими подводными камнями столкнулся в ходе карьеры.