Пчёлкин — о работе комментатором: необходимо работать над своей популярностью

Комментатор Алексей Пчёлкин поделился тонкостями своей работы и рассказал, с какими подводными камнями столкнулся в ходе карьеры.

«Касаемо Warface, сложно было заставить людей понять, что я готов к гранд-финалам. Меня очень долго не ставили на них, так как у руководства студии была отработанная схема — вещают те, кто давно этим занят, также обязательно присутствие девушки в кадре. Я ругался с некоторыми людьми, просил предоставить мне шанс. Это и есть проблема роста», — заявил Пчёлкин RT.

По его словам, если ты достиг чего-то определённого, то дальше уже не поднимаешься, и даже если получаешь возможность освещать гранд-финал, дальше не идёшь.

«Среди новичков в этой профессии главная проблема заключается в необходимости работать над ростом своей популярности — заручаться знакомствами, проходить кастинги, конкурсы. Например, одна букмекерская контора наградила победителя отбора годовым контрактом со студией вещания, и впоследствии его начала узнавать аудитория. Но если ему повезло, то для многих это стало камнем преткновения. Ведь заявить о себе очень тяжело», — добавил Пчёлкин.

Полностью интервью Пчёлкина читайте на сайте RT.

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