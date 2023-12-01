Путин пригласил лидеров СНГ на открытие Игр Будущего в Казани

Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ на открытие международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего».

«Уже в феврале следующего года у нас в Казани пройдут инновационные Игры Будущего. Это предложенный Россией новый формат спортивных мероприятий, объединяющий и более динамичные спортивные дисциплины, и киберспорт», — сказал Путин.

Первый международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего» пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта. В нём примут участие более 260 команд из разных стран, которые сразятся в 21 инновационной дисциплине.

Ранее Путин подписал закон об организации и проведении Игр Будущего.