«В своё время все хотели стать рэперами, а теперь — стримерами»: Пчёлкин о стремлениях молодёжи, CS2 и об Играх Будущего

Сложность при освещении фиджитал-игр заключается в том, что нужно разбираться не только в компьютерных играх, но и в спорте. Об этом в интервью RT заявил комментатор Алексей Пчёлкин. По его словам, однажды ему доверили работать на матче по настоящему хоккею в компании профессиональных коллег, что поначалу вызвало у него серьёзные дискомфорт. Также он рассказал о начале своей карьеры в индустрии, высоко оценил талисман Игр Будущего и объяснил популярность Counter-Strike в России.

— В 2023 году вы имели возможность поработать на соревнованиях по фиджитал-спорту. Если сравнивать это с комментированием турниров по Counter-Strike, в чём заключается существенная разница?

— Другой формат, совсем иной уровень, ведь добавляется «физикал». На турнире по CS рассказываешь про одну игру, здесь же необходимо разбираться в других видах. Однажды мне доверили освещать встречу по настоящему хоккею и я работал с двумя профессиональными комментаторами. Чувствовал себя максимально неудобно, боялся сказать что-то лишнее, но меня поддерживали. В итоге даже вставлял свои пять копеек.

— С какими подводными камнями вы столкнулись в ходе карьеры?

— Касаемо Warface, сложно было заставить людей понять, что я готов к гранд-финалам. Меня очень долго не ставили на них, так как у руководства студии была отработанная схема: вещают те, кто давно этим занят, также обязательно присутствие девушки в кадре. Я ругался с некоторыми людьми, просил предоставить мне шанс. Это и есть проблема роста. Ты достиг чего-то определённого, но дальше уже не поднимаешься. И даже если получаешь возможность освещать гранд-финал, дальше не идёшь.

Среди новичков в этой профессии главная проблема заключается в необходимости работать над ростом своей популярности — заручаться знакомствами, проходить кастинги, конкурсы. Например, одна букмекерская контора наградила победителя отбора годовым контрактом со студией вещания, и впоследствии его начала узнавать аудитория. Но если ему повезло, то для многих это стало камнем преткновения. Ведь заявить о себе очень тяжело.

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— Есть ли какие-то табу в вашей профессии, например запрет на нецензурную лексику?

— Вообще, бывают прецеденты, когда у аналитиков проскальзывает какое-то ругательство. Все могут похихикать, никто ему выговор не сделает, но все понимают — материться нельзя. Вырвалось у него, из этого создали инфоповод, все посмеялись и забыли. Некритично, нестрашно. До штрафов не доходит. Когда стримишь на Twitch, то нужно держать у себя в голове, что нельзя никого обижать и поднимать запрещённые темы. Да и у профессиональных комментаторов из головы автоматически уходит вся нецензурная лексика. Про неё просто забываешь.

— Как думаете, в программу фиджитал-игр нужно добавлять матчи всех звёзд для увеличения популярности мероприятия?

— Обязательно. Медийные команды должны быть — и не только в футболе, но и в остальных видах. К сожалению, большинство коллективов не могут похвастаться громким именем. Поэтому аудитория не особо проявляет интерес. Каким бы крутым ни был проект, на неизвестных люди не пойдут. Это нормально и логично. Так можно анонсировать концерт неизвестного певца и ждать, что билеты купят тысячи человек.

Посмотрите на тот же медиафутбол. Когда на соревнования приезжают 2Drots и «Амкал», все трибуны забиты. Их противостояние всегда привлекает внимание, с ними приезжают фотографироваться, что-то спрашивают.

— Свою карьеру вы начинали с Warface, но потом переориентировались на CS. Почему?

— Warface очень ограничен в своём понимании и не является международной киберспортивной дисциплиной. Ты быстро достигаешь определённых высот и упираешься в работу на российских турнирах, из-за чего раскрыться полностью не получается. В Counter-Strike же такие ограничения отсутствуют. Здесь есть возможность освещать как местные, так и международные соревнования. Моей целью было прокомментировать финал чемпионата мира (Blast Paris Major 2023), и я это сделал. Мне нравится ставить перед собой высокие задачи.

— Не думали устроить свой турнир по Counter-Strike?

— Организаторы должны заниматься своим делом, комментаторы — своим. Не у всех желающих создать новое первенство это получается. Много недоразумений случается из-за перекладывания ответственности на других. Если бы взял на себя эту ответственность, то собирал свой турнир по крупицам, чтобы не было никаких проблем с технической точки зрения, с призовыми, с участниками. Для этого требуется очень много времени. Но мне в целом это не так интересно, как основная профессия.

— В какой момент поняли, что хотите стать стримером и горите желанием заниматься именно этой деятельностью?

— Десять лет назад. Тогда делал игровые обзоры и тратил на них очень много времени. Мне надо было обязательно попробовать продукт, всё проанализировать. При этом осознавал, что стриминг выходит на новый уровень, становится популярным, поэтому решил попробовать. Если я и так трачу время на гейминг, то могу делать это в прямом эфире. Сделал себе профиль на Twitch, продолжил публиковать обзоры и развивать каналы. С того момента так и не останавливаюсь.

— На YouTube у вас была рубрика RAPGAMEOBZOR. Почему перестали вести её?

— У меня иногда где-то в теле появляется огонёк, и я думаю: «Надо сделать обзор, я соскучился». Сейчас у меня изменился вектор работы, да и формат уже не востребован. С ним и тогда возникали трудности из-за отсутствия конкуренции и проблем в продвижении. За шесть лет не особо получилось популяризировать его, однако есть некоторые достижения. RAPGAMEOBZOR как отдушина — да, могу выпустить раз в год, успокоиться. Старички, которым уже под 30, вспомнили, послушали, порадовались — и дальше идём.

— Что можете посоветовать начинающим стримерам, которые не знают, чем зацепить аудиторию и как остаться на площадке?

— Таким всегда советую не заниматься этим, как бы странно это ни звучало. Сейчас такое количество каналов… В своё время все хотели стать рэперами, а теперь — стримерами, чтобы получать признание и деньги. Но многие забывают, что раньше никто ни у кого не спрашивал: «Что нужно сделать? Какое оборудование купить?»

Я начинал с обычной гарнитуры, никакого профессионального оборудования — только желание. Сложно говорить о том, как с нуля поднять аудиторию, потому что у меня она была с YouTube, поэтому при запуске первых трансляций меня уже смотрели. Сейчас даже не знаю, как пробиваться. Скорее всего, нужно придумывать что-то новое, продвигать это в массы, покупать рекламу. Стриминг — очень закрытое пространство. Люди ищут своего человека очень долго, и, когда это происходит, другие уже не нужны. Даже если ты поможешь кому-то новенькому, то у него будет только пять секунд, чтобы заинтересовать аудиторию. Это очень трудный, долгий, кропотливый процесс, в котором во многом решает удача. Могу пожелать только её, если будете вставать на это минное поле.

— Что самое странное в комментаторской работе вам приходилось делать?

— Однажды во время турнира BLAST Premier по Counter-Strike перед нами отключились все мониторы. Игра идёт, мы в наушниках её слышим, но ничего не видим. К нам в комнату забегает режиссёр и говорит, что надо срочно перемещаться. Заходим в студию аналитики, там лежат пуфики и стоит большой телевизор. Падаем на них, нам дают какую-то гарнитуру, и мы лёжа продолжаем работать.

— Откуда приятнее работать — из дома или студии?

— Второе. Я не любитель трудиться из дома — расхолаживает. Своя атмосфера, как будто нерабочая. Можно отвлечься на соседний монитор, в котором тоже что-то происходит. В студии всё иначе. Рабочая обстановка. Туда ты пришёл заниматься делом. На левый монитор могу вывести какую-нибудь статью почитать, на центральном экране матч. Я его прокомментирую, и всё будет хорошо.

— Вы окончили Высшую школу телевидения «Останкино». По какой специальности?

— Хотел стать телерадиоведущим. Но со временем понял, что для этого у меня было слишком мало и знакомств, и медийной составляющей. Это было почти 12 лет назад. Тогда я придумал RAPGAMEOBZOR, RAPKINOOBZOR и начал развиваться в своём ключе.

— Какие навыки приобрели в процессе обучения?

— Правильно говорить, вести себя перед камерой, работать в эфире. Получил хорошие жизненные советы, а преподаватели дали базу и уверенность в себе, с которой я мог дальше продолжать развиваться, уделять внимание своим проектам.

— Фиджитал-игры могут принести киберсцене таких же юных талантов, как m0NESY?

— Да, но есть острая необходимость, чтобы с нами начали считаться. Фиджитал-играм необходимо выйти на уровень мировых соревнований, рождать таланты. Илью зауважали, когда он попал в высшую лигу. Он стримил, хорошо выступал, его заметила организация, взяла под своё крыло. Уровень развития Counter-Strike позволил m0NESY продемонстрировать свои способности.

— Какие команды по CS отметите?

— Сейчас болею за Cloud9 — это наши ребята. За них выступает HObbit, капитан из Казахстана, Илья Perfecto и electroNic, которые перешли из NAVI, а также sh1ro и Ax1Le. Я знаком с ними, они мне приятны. Не всё у них получается — находятся на этапе становления. Сейчас вышла CS2, адаптироваться сложно. Но хочется, чтоб они показали хороший уровень.

— Как вам CS2?

— Мне нравится. Многие ругают её, но я не играю на том уровне, на котором можно придираться, просто пытаюсь хорошо провести время. Профессионалы замечают какие-то недостатки, стремятся до разработчиков донести то, что хотели бы изменить. Не сразу Valve слышит их и исправляет недочёты, но обновления CS2 выходят практически каждый день. Нужно время.

Десять лет Counter-Strike: Global Offensive тоже была очень сырой, и сразу её никто не полюбил. Но со временем она стала гораздо лучше, и с ней было очень тяжело прощаться. Поэтому я думаю, что у CS2 такая же участь, просто нужно немножечко времени.

— Одним из главных конкурентов CS в жанре тактических шутеров считается Valorant. Что скажете о ней?

— В своё время играл в неё на стримах. Было своего рода временным увлечением — хочешь попробовать что-то новое, но ничего серьёзного. Большая проблема в том, что даже если мне самому она нравится, то в России её не смотрят. У нас такие суровые мужчины, которые приходят после работы, им мультяшки не нужны. Так и говорят об этом, а Valorant именно так и выглядит. Не имею ничего против этого продукта — хорошие механики. Могу лишь пожелать удачи в развитии.

— Dota 2 разве не выглядит как мультяшка?

— Как раз нет. Скорее такое можно сказать о League of Legends. В Европе успехом пользуются Valorant и LoL, а у нас более популярны Dota 2 и CS. Если сравнить картинку в этих MOBA, то первая будто карандашом нарисована, а во второй мужички серьёзные бегают.

— С кем бы хотели сотрудничать на Twitch?

— Не знаю насчёт коллаборации. Лично мне хотелось бы придумывать больше нового контента. Были мысли, чтобы позаимствовать формат фиджитал-игр: устроить известным стримерам матч один на один в CS, а потом поставить им тир. Везде очки набирают, суммируют и выявляется победитель. Возможно, реализую это.

— Насколько известно, талисманом Игр Будущего была выбрана жар-птица Мира. Что скажете?

— С точки зрения дизайна, рисовки и подачи у Игр Будущего всё получается классно. Они же визуализируют и наши модели, когда приглашают на сцену. Мы тоже становимся нарисованными и мультяшными. Я принимал участие в съёмках, прошёл 3D-сканирование.

Мне кажется, жар-птица — это тот самый яркий символ, который всегда где-то высоко. А ведь нам и нужно что-то яркое, дающее возможность заявить о себе.

— Будь вы дизайнером, какой бы вариант талисмана предложили?

— Пчелу. Летала бы здесь, жужжала — работяга такая. На мой взгляд, был бы неплохой вариант.

— Своё выступление на презентации «100 дней до Игр Будущего» вы начали с геймерского сленга. Как старшему поколению его понять и быстро в нём освоиться?

— Для них самое главное — начать смотреть соревнования. И тогда они поймут, что их ребёнок не просто сидит за компьютером, а занимается ещё и спортом, следовательно, чем-то полезным. Для родителей это главное. А потом уже будет повод разобраться в сленге.

— А в жизни смогут его использовать?

— Почему бы и нет? Если какой-нибудь батя скажет: «Я тебе сейчас как флешку дам, будешь слепым». Родители с юмором точно есть, поэтому, думаю, воспользуются.