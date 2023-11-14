Талисманом первых Игр Будущего станет жар-птица Мира

Стало известно, кто будет маскотом первых Игр Будущего.

«Одним из древнейших космических светил является звезда по имени Мира. Её возраст около 6 млрд лет. Мы увидели взаимосвязь между птицей и звездой, их база наполнена огромнейшей силой и энергией. Она готова поделиться этим с людьми, открыта новому опыту», — объявили на церемонии.

Уточняется, что талисман создали студенты из Татарстана.

Фиджитал-игры объединяют в себе классический спорт и киберспорт. Соревнования «Игры Будущего» пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением за 100 дней до начала Игр Будущего.