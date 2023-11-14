RT в Telegram
Подпишись

Талисманом первых Игр Будущего станет жар-птица Мира

Короткая ссылка
Стало известно, кто будет маскотом первых Игр Будущего.
Талисманом первых Игр Будущего станет жар-птица Мира
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Одним из древнейших космических светил является звезда по имени Мира. Её возраст около 6 млрд лет. Мы увидели взаимосвязь между птицей и звездой, их база наполнена огромнейшей силой и энергией. Она готова поделиться этим с людьми, открыта новому опыту», — объявили на церемонии.

Уточняется, что талисман создали студенты из Татарстана.

Фиджитал-игры объединяют в себе классический спорт и киберспорт. Соревнования «Игры Будущего» пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года. 

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением за 100 дней до начала Игр Будущего.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить