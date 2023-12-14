«Фиджитал-движение завоевало много поклонников»: трофей Игр Будущего посетил восемь городов России и отправился в космос
Трофей Игр Будущего впервые предстал перед зрителями на ВДНХ на торжественном мероприятии, приуроченном к 100 дням до начала соревнований в Казани. Он символизирует пять направлений — «вызовов» турнира: спорт, скорость, тактику, технологию и стратегию.
В рамках церемонии заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко передал его волонтёрам, которые отправились в автопробег по городам России. Трофей путешествовал по стране в легендарной «буханке» в составе колонны автобусов и фургонов Sollers Atlant, а также автомобилей бренда «УАЗ» — «Патриот», «Пикап» и СГР.
Одними из первых символ нового турнира увидели воспитанники Богоявленского детского дома в Нижнем Новгороде. Здесь знают об Играх Будущего не понаслышке: ребята уже создали свою собственную команду по фиджитал-футболу и с удовольствием участвуют в соревнованиях.
Как отметил министр спорта региона Александр Кононов, новое направление в области активно развивается и уже есть коллективы, достойно выступающие на турнирах.
«Но самое главное даже не это, фиджитал-спорт позволяет не просто рубиться в плойку, нажимать на джойстик и выдавать хороший результат, но и выйти на площадку и показать, насколько ты физически подготовлен. В этом и состоит одна из задач фиджитал», — пояснил Кононов.
Следующей остановкой трофея стала Республика Татарстан. Трофей побывал в Казани и Иннополисе — месте, где собраны одни из самых светлых умов страны. В университете участникам автопробега продемонстрировали передовые разработки робототехники: презентовали робота-сортировщика, рассказали о принципах работы экзо-манипулятора, и все желающие смогли самостоятельно поуправлять робособакой.
В Ульяновской области символ Игр Будущего встречала олимпийская чемпионка по фигурному катанию в команде Камила Валиева.
«Желаю всем фиджитал-спортсменам успешного выступления в Казани в 2024 году», — заявила она на льду «Волга-Спорт-Арены».
Все собравшиеся смогли не только сфотографироваться с трофеем и Камилой на льду стадиона, но и посмотреть на первый турнир по фиджитал-кёрлингу — тестовой дисциплине, которая в будущем сможет войти в официальный перечень дисциплин Игр Будущего. Кроме того, гости приняли участие в интерактивном квизе и наблюдали красочное шоу дронов.
«На наших глазах совсем скоро сойдутся воедино современные технологии и вековые традиции спорта. Несмотря на то что движение фиджитал очень молодо, оно завоевало много поклонников по всей России, в том числе и в Ульяновской области. Именно поэтому мы активно включились в его развитие. В регионе создана и аккредитована федерация, а наши спортсмены добились первых заметных успехов. В следующем году в планах открыть центр фиджитал-спорта по федеральному проекту «Бизнес-спринт». Также хотим начать обучение первых фиджитал-тренеров. Искренне верю, что сотни юных ульяновцев, которые заинтересуются новым спортивным направлением, совсем скоро прославят регион», — отметил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
В Самаре участников автопробега покатали по Волге, показали Музей авиации и космонавтики и Самарский государственный аэрокосмический университет. Закончился день турниром по фиджитал-футболу и автограф-сессией звёзд Медиалиги из команды 2DROTS.
«Я с большим нетерпением жду старта Игр Будущего — это отличная возможность заявить о себе в международном формате. Я уже выступал на десятых фиджитал-играх, где мой Lokomotiv стал лучшим среди российских команд. На Играх Будущего очень жду встречи с иностранными соперниками, особенно хочется проверить себя в матче против бразильских фиджитал-футболистов», — рассказал Александр «Стиль» Степанов.
Также Трофей побывал в Уфе, Оренбурге и Саратове, а конечной точкой путешествия по России стал Байконур. По словам руководителя проекта Игоря Столярова, в общей сложности за две недели кортеж преодолел более 6 тыс. км.
«Было потрачено примерно 4 тыс. литров бензина. Проведено более 20 мероприятий. На них побывали 12 известных блогеров и четыре олимпийских чемпиона. Кроме того, команда Игр Будущего пережила в пути настоящую снежную бурю», — подвёл итоги автопробега специалист.
А 1 декабря состоялся пуск ракеты-носителя ТГК «Прогресс МС-25». На нём трофей Игр Будущего отправился на МКС. По словам Столярова, путешествие символа соревнований в космос очень органично сочетается с принципами нового турнира.
«В России успешно развивается космическая программа — это инновационность и технологичность. В турнире представлены не только спорт и киберспорт, но и большое количество технологичных, инновационных дисциплин. Гонки дронов, спортивное программирование, битва роботов и кибатлетика — для многих стран это что-то недосягаемое. Мы же проведём такие соревнования уже в 2024 году. Поэтому космос для нас очень близок», — добавил Столяров.
По мнению Чернышенко, также лично присутствовавшего на запуске ракеты, космические путешествия — олицетворение безграничных возможностей человека. То же самое мы увидим и на Играх Будущего.
«Это мечта, которую сделали реальностью наши великие соотечественники», — заявил зампред правительства РФ.
- Обладатель Кубка Гагарина Малиновский: на Игры Будущего поедем за первым местом
- Хоккеист RFSO Lokomotiv Сорокин: на льду и за джойстиком — это два разных мира
- Столяров: Игры Будущего — это вкусная картинка в кадре
- Гонки дронов, битва роботов и кибатлетика войдут в программу Игр Будущего — 2024
- Ершов: на Играх Будущего задействуем лучшие силы российского судейского корпуса