Главный Трофей Игр Будущего посетил Саратов

Кортеж Пути Трофея посетил Саратов в рамках путешествия по России.

«Буханку» припарковали у ФОК «Звёздный», где прошли зажигательные танцы вместе с Настей Spacemita и фигуристкой Аделиной Сотниковой. Также в рамках программы мероприятия состоялся матч по фиджитал-баскетболу с участием баскетболистов БК Автодор и автограф-сессия Александра Петенева и другими участниками события.

Саратов стал восьмым городом, который за девять дней посетила «буханка» с трофеем. До этого она проехала по Москве, Нижнему Новгороду, Казани, Ульяновску, Самаре, Уфе и Оренбургу.

Конечный пункт кортежа — Байконур. Запуск капсулы с трофеем на МКС состоится 1 декабря. Из космоса он вернётся в 2024 году и будет экспонирован в Казани на Играх Будущего, которые состоятся с 23 февраля по 3 марта 2024 года.

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