Григорян: спортивный симулятор даст нам обученных хоккеистов с игровым мышлением

Игрок NBSK Давид Григорян ответил на вопрос, что даст хоккею объединение со спортивным симулятором, а также рассказал, какие эмоции у него вызывает спорт.

«Я думаю, что объединение со спортивным симулятором даст нам более подкованных хоккеистов с игровым мышление, так как быстрота принятия решения и скорость реакции хорошо практикуются на компьютерном симуляторе, а ещё это развивает моторику пальцев», — цитирует Григоряна пресс-служба Игр Будущего.

Он также рассказал, где получает больше эмоций — на льду или в симуляторе.

«Всю жизнь провёл на льду, поэтому живой хоккей для меня в приоритете. Но когда играешь в хоккейный симулятор, присутствует сильное волнение, такое, что даже потеют ладони. А когда проигрываешь, хочется даже запустить джойстиком в экран», — добавил спортсмен.

Григорян начал заниматься хоккеем в пять лет. 24 ноября игрок в составе NBSK занял второе место на турнире Путь чемпиона по фиджитал-хоккею. Команда потерпела поражение от Liga Pro Team со счётом 7:9.

Ранее Григорян объяснил, почему киберспорт тоже нужно считать спортом.