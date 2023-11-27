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Григорян: спортивный симулятор даст нам обученных хоккеистов с игровым мышлением

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Игрок NBSK Давид Григорян ответил на вопрос, что даст хоккею объединение со спортивным симулятором, а также рассказал, какие эмоции у него вызывает спорт.
Григорян: спортивный симулятор даст нам обученных хоккеистов с игровым мышлением
  • Gettyimages.ru

«Я думаю, что объединение со спортивным симулятором даст нам более подкованных хоккеистов с игровым мышление, так как быстрота принятия решения и скорость реакции хорошо практикуются на компьютерном симуляторе, а ещё это развивает моторику пальцев», — цитирует Григоряна пресс-служба Игр Будущего. 

Он также рассказал, где получает больше эмоций — на льду или в симуляторе. 

«Всю жизнь провёл на льду, поэтому живой хоккей для меня в приоритете. Но когда играешь в хоккейный симулятор, присутствует сильное волнение, такое, что даже потеют ладони. А когда проигрываешь, хочется даже запустить джойстиком в экран», — добавил спортсмен. 

Григорян начал заниматься хоккеем в пять лет. 24 ноября игрок в составе NBSK занял второе место на турнире Путь чемпиона по фиджитал-хоккею. Команда потерпела поражение от Liga Pro Team со счётом 7:9.

Ранее Григорян объяснил, почему киберспорт тоже нужно считать спортом.

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