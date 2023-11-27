Хоккеист NBSK Григорян: в киберспорте тоже надо много тренироваться

Хоккеист NBSK Давид Григорян объяснил, почему киберспорт тоже нужно считать спортом.

«Здесь, как и в любом виде спорта, надо много тренироваться, иметь игровое мышление, быструю реакцию, незамедлительно принимать решения. В детстве родители этого не понимали и пытались оградить меня от киберспорта», — цитирует Григоряна пресс-служба Игр Будущего.

Он также отметил, что, когда киберспорт начал развиваться, его родители поняли, что технологии и человечество идут нога в ногу, и дали ему свободу действия.

Григорян начал заниматься хоккеем в пять лет. 24 ноября спортсмен в составе NBSK занял второе место на турнире Путь чемпиона по фиджитал-хоккею. Команда потерпела поражение от Liga Pro Team со счётом 7:9.

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил об открытии фиджитал-центра для объединения инфраструктуры классического спорта и киберспорта в Казани.