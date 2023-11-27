В Минспорте Татарстана сообщили об открытии фиджитал-центра к началу Игр Будущего

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил об открытии фиджитал-центра для объединения инфраструктуры классического спорта и киберспорта в Казани.

«Мы сейчас его уже реализуем. Он будет построен к началу Игр Будущего», — цитирует Леонова ТАСС.

Первый в мире фиджитал-центр был открыт в Кемерове в сентябре 2022 года в рамках форума «Россия — спортивная держава». Планируется открыть в России более 50 подобных площадок и порядка 500 «умных» спортивных центров.

Первые Игры Будущего состоятся с 23 февраля по 3 марта 2024 года в Казани. Соревнования будут проводиться с использованием современных технологий (digital) и физической активности (phygital).

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