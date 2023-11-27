RT в Telegram
Подпишись

В Минспорте Татарстана сообщили об открытии фиджитал-центра к началу Игр Будущего

Короткая ссылка
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил об открытии фиджитал-центра для объединения инфраструктуры классического спорта и киберспорта в Казани.
В Минспорте Татарстана сообщили об открытии фиджитал-центра к началу Игр Будущего
  • РИА Новости

«Мы сейчас его уже реализуем. Он будет построен к началу Игр Будущего», — цитирует Леонова ТАСС.

Первый в мире фиджитал-центр был открыт в Кемерове в сентябре 2022 года в рамках форума «Россия — спортивная держава». Планируется открыть в России более 50 подобных площадок и порядка 500 «умных» спортивных центров.

Первые Игры Будущего состоятся с 23 февраля по 3 марта 2024 года в Казани. Соревнования будут проводиться с использованием современных технологий (digital) и физической активности (phygital).

Ранее кортеж Пути Трофея продолжил своё путешествие по городам России и приехал в Оренбург.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить