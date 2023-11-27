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Трофей Игр Будущего добрался до Оренбурга

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Кортеж Пути Трофея продолжил своё путешествие по городам России и приехал в Оренбург.
Трофей Игр Будущего добрался до Оренбурга
  • © Игры Будущего

Главный трофей турнира разместят в Институте физической культуры и спорта (ИФКиС), где пройдут мастер-классы и автограф-сессии с известными блогерами. Гости мероприятия также смогут увидеться с олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Артуром Далалояном и бойцом Саламатом Исбулаевым.

Оренбург стал седьмым городом, который за девять дней посетила «буханка» с трофеем. До этого она проехала по Москве, Нижнему Новгороду, Казани, Ульяновску, Самаре и Уфе. 

Конечный пункт кортежа — Байконур. Запуск капсулы с трофеем на МКС состоится 1 декабря. Из космоса он вернётся в 2024 году и будет экспонирован в Казани на Играх Будущего, которые состоятся с 23 февраля по 3 марта 2024 года. 

Ранее Трофей Игр Будущего побывал в Уфе. 

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