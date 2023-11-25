Трофей Игр Будущего прибыл в Уфу

Кортеж Пути Трофея продолжает своё путешествие по городам России.

«Буханку» сначала разместят в Башкирском государственном медицинском университете, где пройдёт финал чемпионата республики по тактическому двоеборью «Самрау», розыгрыши призов и автограф-сессия со стримером Recrent.

Позже кортеж направится на территорию творческого кластера «Арт-квадрат», там состоится вечернее праздничное мероприятие с розыгрышами и викторинами.

Уфа — шестой город, который за девять дней посетила «буханка» с трофеем. До этого она проехала по Москве, Нижнему Новгороду, Казани, Ульяновску и Самаре. Следующая остановка трофея Игр Будущего — 27 ноября в Оренбурге.

Запуск капсулы с трофеем на МКС состоится 1 декабря на территории космодрома Байконур. Из космоса трофей вернётся в 2024 году и будет экспонирован в Казани на Играх Будущего, которые состоятся с 23 февраля по 3 марта 2024 года.

Ранее Liga Pro Team одержала победу на турнире Путь Чемпиона по фиджитал-хоккею и завоевала путёвку на Игры Будущего.