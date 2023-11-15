«Гармония интеллекта и физического совершенства»: до старта первых в истории Игр Будущего осталось 100 дней

На ВДНХ в рамках выставки «Россия» состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию 100 дней до начала Игр Будущего. Они объединяют в себе киберспорт с классическими дисциплинами и стартуют в Казани 21 февраля 2024 года. На церемонии представили трофей турнира, которому предстоит поучаствовать в автопробеге по семи городам страны, а затем — отправиться в космос. Также зрителей познакомили с талисманами инновационных соревнований — жар-птицей Мира и пятью виртуальными персонажами, символизирующими каждое из направлений фиджитал-спорта.

Ровно 100 дней остаётся до старта в Казани первых в истории Игр Будущего, объединяющих в себе киберспорт и классические дисциплины. В честь этой даты на ВДНХ в павильоне «Космос» состоялась торжественная церемония, в которой приняли участие не только любители компьютерных игр, но и прославленные атлеты.

Мероприятие началось с видеообращения президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что сама идея предстоящих соревнований отражает образ России — страны, открытой всему новому и нацеленной идти вперёд.

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«Участники соревнований смогут убедиться в этом сами, приехав в Казань. В город, где обогащают друг друга разные традиции и культуры. Мы хорошо понимаем ценность многообразия, в том числе, конечно, и в спорте. Он для нас много больше, чем состязания в силе и мастерстве или основа здорового, активного образа жизни. Спорт — это символ, воплощение справедливости, равноправия и гуманизма, путь к укреплению взаимопонимания стран и народов», — сказал глава государства.

По словам президента, философию Игр Будущего формируют принципы олимпизма. Новые соревнования уже объединили представителей 50 государств, и это только начало.

«Нет сомнений, предстоящий турнир вызовет отклик у миллионов людей и наглядно продемонстрирует, что безусловным приоритетом формирующегося многополярного мира является гармония интеллекта и физического совершенства», — подчеркнул Путин.

На самой церемонии заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко представил трофей Игр Будущего и передал один из символов турнира волонтёрам. Перед тем как оказаться в Казани, ему предстоит поучаствовать в автопробеге, который по окончании мероприятия стартовал на ВДНХ, и побывать в семи городах России, а затем с Байконура в специальной капсуле отправиться на МКС. При этом, по словам исполнительного директора по пилотируемым космическим программам Госкорпорации «Роскосмос» Сергея Крикалёва, подобные полёты происходят всё чаще.

«Почти 10 лет назад, перед Играми в Сочи, в космосе побывал олимпийский огонь. Традиционно он путешествует по городам до места проведения соревнований. Тогда мы проводили расширенные мероприятия, и на МКС побывал факел. Сейчас тоже самое происходит и с одним из главных символов Игр Будущего. Так что, возможно, это станет хорошей традицией», — заявил собеседник RT.

По возвращении на землю трофей отправят в Казань. В будущем же, по словам руководителя проекта Игоря Столярова, никто не планирует ограничиваться территорией России.

«Мы хотим экспортировать наш отечественный продукт в другую географию. Как минимум четыре государства готовы организовать соревнования. На данный момент ведутся переговоры. Поэтому, кому передадим эстафету, ответить пока не могу», — объяснил RT специалист.

Также гостям церемонии представили главный талисман Игр Будущего — жар-птицу Мира. По задумке авторов, она состоит из света и является подобием нейросети, которая должна стать проводником в мир фиджитал-спорта. При этом, по словам Столярова, организаторы хотят отойти от стандартного представления о маскоте и сохранить новое творение только в электронном виде.

«Мы создаём инновационные соревнования. Нельзя это декларировать, а потом всем представить очередную мягкую игрушку: медведя или бобра. Сделать так: пойти по пути наименьшего сопротивления. Мы хотим, чтобы жар-птица вовсе не существовала в материальном мире. Этот образ сложно изобразить даже на бумаге. Она существует в нашей виртуальной мета-вселенной», — отметил Столяров.

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Впрочем, будут у талисмана и пять помощников, олицетворяющих направления турнира — «вызовы». Это также виртуальные персонажи, символизирующие спорт, тактику, стратегию, скорость и технологии. В таком формате, по словам Чернышенко, новые соревнования, наверняка, найдут поклонников по всему миру.

«Действительно, гармоничное развитие личности прежде всего нужно нашей молодёжи. Это новое движение поможет миллионам ребят по всему миру найти гармонию не только в гаджетах, но и в настоящем, реально спорте. Мы на протяжении двух лет готовимся к соревнованиям, стартующим через 100 дней в Казани. Провели более десятка тестовых соревнований. Всего же планируем участие 100 стран, весь мир увидит новые дисциплины, которые ранее не были доступны человечеству в таком формате.

У нас появятся новые герои. И очень хочется увидеть среди первых победителей и российские команды. Сейчас ведётся активная подготовка, отбор сильнейших, чтобы достойно выступить на турнире. Новый формат очень доступен для других стран, поскольку используются те объекты, которые ранее создавались для других спортивных турниров», — отметил Чернышенко.

Особенно понравилось увиденное действующим спортсменам. Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба заявил, что киберспорт — формат будущего, а симбиоз с традиционными дисциплинами очень необычен.

«Горд, что такое событие проходит в нашей стране. В свободное время мы с ребятами часто играем в популярные спортивные симуляторы. Это очень интересное времяпрепровождение, можно многому научиться. Говорят, будет большое число стран, особенно бразильцев, они вообще законодатели мод», — заявил форвард железнодорожников.

А певец Егор Крид, который планирует участие в торжественных мероприятиях в Казани, пошутил, что для геймера идеальное сочетание кибер и обычного спорта, когда тренируешься на беговой дорожке и параллельно играешь в компьютерные игры.