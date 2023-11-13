Трофей Игр Будущего побывает в космосе

Главный трофей Игр Будущего побывает на Международной космической станции (МКС).

Трофей побывает в семи городах России — путь начнётся 14 ноября 2023 года в Москве, откуда кортеж в поедет в Нижний Новгород. 18 ноября «Буханка» с Трофеем прибудет в столицу Игр Будущего–2024 город Казань, где участники экспедиции смогут исследовать робототехнику.

Далее путь Трофея лежит через Ульяновск, где состоятся соревнования по фиджитал-дисциплине JustDancе, а также пройдёт шоу дронов и фиджтал-кёрлинг. В Самару «Буханка» прибудет к 23 ноября, побывает в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королёва и посетит турнир по фиджтал-футболу. Через Уфу кортеж пройдёт 25 ноября, после чего направится в Оренбург.

Запуск капсулы с Трофеем на МКС состоится 1 декабря на территории космодрома Байконур.

Из космоса Трофей вернётся в 2024 году и будет экспонирован в Казани на Играх Будущего, которые состоятся с 23 февраля по 3 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что Чернышенко ожидает, что Игры Будущего соберут около 3 млрд просмотров.