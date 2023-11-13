RT в Telegram
Подпишись

Трофей Игр Будущего побывает в космосе

Короткая ссылка
Главный трофей Игр Будущего побывает на Международной космической станции (МКС).
Трофей Игр Будущего побывает в космосе
  • © Игры будущего

Трофей побывает в семи городах России — путь начнётся 14 ноября 2023 года в Москве, откуда кортеж в поедет в Нижний Новгород. 18 ноября «Буханка» с Трофеем прибудет в столицу Игр Будущего–2024 город Казань, где участники экспедиции смогут исследовать робототехнику. 

Далее путь Трофея лежит через Ульяновск, где состоятся соревнования по фиджитал-дисциплине JustDancе, а также пройдёт шоу дронов и фиджтал-кёрлинг. В Самару «Буханка» прибудет к 23 ноября,  побывает в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королёва и посетит турнир по фиджтал-футболу. Через Уфу кортеж пройдёт 25 ноября, после чего направится в Оренбург. 

Запуск капсулы с Трофеем на МКС состоится 1 декабря на территории космодрома Байконур.

Из космоса Трофей вернётся в 2024 году и будет экспонирован в Казани на Играх Будущего, которые состоятся с 23 февраля по 3 марта 2024 года. 

Ранее сообщалось, что Чернышенко ожидает, что Игры Будущего соберут около 3 млрд просмотров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить