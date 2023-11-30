Кибатлетика, фиджитал-гонки и гигантские аватары: что обсуждали на III Конгрессе молодых учёных

В парке науки и искусства «Сириус» в рамках III Конгресса молодых учёных состоялась сессия «Phygital science: есть идеи?». На ней обсуждались технологии, которые планируется использовать на Играх Будущего в Казани. Так, организаторы хотят создать большой электронный стадион с гигантскими аватарами. В ближайшее время может быть расширена и программа в фиджитал-гонках. По словам пилота SMP Racing Ирины Сидорковой, помимо картинга, было бы интересно добавить соревнования на кузовных автомобилях и мотоциклах. Кроме того, турнир в Татарстане может помочь развитию ещё одной дисциплины — кибатлетики. В ней выступают люди с различными видами протезов.

В рамках III Конгресса молодых учёных на сессии «Phygital science: есть идеи?» обсуждались технологии, которые планируется использовать на Играх Будущего — одном из главных событий 2024 года.

Как отметил руководитель проекта Игорь Столяров, практически в каждую дисциплину организаторы пытаются добавить что-то инновационное.

«У нас действительно будет электронный стадион, а также аватары гигантского масштаба, которых увидят зрители как офлайн, так и онлайн. Для этого есть специальная технология. Она совсем недешёвая. И мы как раз долго думали, потянем ли её финансово. На хоккее, например, впервые в истории спорта разметку сделаем мэппингом, на единоборствах появится подвесная ферма, а в баскетболе — LED-борта и потолок. Картинка, очень надеемся, потрясёт весь мир», — сказал собеседник RT.

Очень интересными на Играх Будущего должны стать и соревнования по фиджитал-гонкам. Пока спортсмены будут определять сильнейшего в картинге. Но, по словам пилота SMP Racing Ирины Сидорковой, не стоит ограничиваться только данным видом программы.

«Будет очень здорово, если в ближайшее время мы увидим на фиджитал-играх именно кузовные соревнования, потому что они подарят нам больше зрелищности. Для этого в первую очередь нужен большой автодром, как в Сочи. Его укорачивают, но всё равно гонки на нём получатся очень интересными. Поэтому, думаю, здесь не так сложно всё организовать и договориться со спортсменами. Интересно было бы и появление на таких турнирах мотоциклов. И в первую очередь питбайков», — заявила RT Сидоркова.

При этом, по словам спортсменки, благодаря развитию киберспорта теперь для успеха в автогонках необязательно заниматься ими с детства.

«Конечно, если мы говорим про профессиональную карьеру и планируем увидеть пилота в «Формуле-1» или на чемпионате мира в гонках на выносливость, то нужно начинать с самого раннего возраста. Я пришла в картинг в шесть лет. Но сейчас всё меняется, и в виртуальном мире стать успешным можно и в 30 лет. У того же Nissan есть академия, куда отбираются те спортсмены, кто выигрывает киберсоревнования», — объяснила Сидоркова.

Сама гонщица планирует принять участие в фиджитал-соревнованиях в Сочи в марте. Правда, пока не знает, к каким трассам готовиться.

«Конечно, хотелось бы получить эту информацию поскорее. Но надеюсь, нам выберут что-то интересное. Например, было бы здорово проехать виртуальную гонку на «Казань Ринге», — призналась собеседница RT.

Игры Будущего открывают много новых возможностей и с точки зрения работы с аудиторией. По словам капитана команды по фиджитал-баскетболу Rodina Media Александра Петруненко, таким образом огромная аудитория геймеров наконец-то начнёт следить и за традиционными видами спорта.

«Молодое поколение, например, не всегда уделяет внимание настоящему баскетболу. Иногда вообще его не смотрит. А фиджитал-спорт соединяет эти направления, две разные аудитории встречаются. Они могут и смотреть привычное, и параллельно узнавать что-то новое. Для меня как физического спортсмена киберчасть пока сложнее. Но за пару месяцев можно понять правила игры, как действовать. И далее прогрессировать», — рассказал RT Петруненко.

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Причём, по его словам, подготовка к фиджитал-турнирам очень сильно отличается от стандартной, поскольку, помимо отработки бросков и тактических действий на паркете, нужно ещё и играть в приставку.

«Совсем другая специфика, иные восстановление и нагрузки. Это особенный мир, для которого нужны свои тренеры и игроки, способные развиваться со всех сторон. Мы встречались с испанцами, китайцами, сербами. Обычно это в первую очередь баскетболисты, и они не сразу могут понять, что фиджитал — это связь обычной игры с виртуальной. А когда втягиваются, сожалеют, что всё придумали не они», — отметил Петруненко.

Игры Будущего могут стать толчком и для развития ещё одного направления — кибатлетики, в которой принимают участие люди с ограниченными возможностями. По словам пилота-испытателя протезов Сергея Бачу, данные соревнования полезны и для участников, и для производителей оборудования.

«Кибатлетика заключается в том, что люди с разными техническими средствами реабилитации соревнуются между собой в выполнении бытовых задач. Если это протез рук, то они, например, достают разные предметы. В последний раз нужно было вообще стрелять из лука. Я очень сомневался, что с двумя протезами у меня получится. Но смог. Такие соревнования помогают разработчикам в полях увидеть, как работает их продукт или протез конкурентов. Инвесторы имеют возможность вживую посмотреть, куда уходят их деньги. А сами участники делятся опытом, как улучшить свою бытовую жизнь. И благодаря Играм Будущего, надеемся, кибатлетика тоже сможет выйти на новый уровень», — сказал RT Бачу.