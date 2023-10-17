Форвард FC Lokomotiv Степанов — о Десятых Фиджитал-играх: всё на высоте

Нападающий FC Lokomotiv Александр (Стиль) Степанов оценил проведение Десятых Фиджитал-игр в Казани.

«Мы участвовали в соревнованиях в прошлом году, которые тоже проходили в Казани. Тогда также была сумасшедшая организация, никогда в жизни не играл во что-то подобное. Уже тогда подумал, что, если Игры будущего пройдут на таком же уровне, это будет супертурнир. По-другому не может быть, с учётом того, какую душу в реализацию этого проекта вкладывают организаторы. Десятые Фиджитал-игры не стали исключением — всё на высоте», — цитирует Степанова пресс-служба Игр будущего.

Команда Lokomotiv стала победителем турнира «Путь Чемпиона» по фиджитал-футболу в рамках Десятых Фиджитал-игр и отобралась на Игры будущего — 2024. Встреча с волгоградским Rotorom завершилась победой столичной команды со счётом 7:6.

Тройку сильнейших замкнула московская RODINA MEDIA, обыгравшая петербургский Liga Pro Team со счётом 8:5.

Ранее сообщалось, что Степанов высказался об успехе фиджитал-спорта после Игр будущего — 2024.