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Нападающий FC Lokomotiv Степанов: Игры Будущего заинтересуют инновациями

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Нападающий FC Lokomotiv Александр Степанов (Стиль) высказался об успехе фиджитал-спорта после Игр Будущего-2024.
Нападающий FC Lokomotiv Степанов: Игры Будущего заинтересуют инновациями
  • © Игры Будущего

«Игры Будущего — в первую очередь это инновации, что-то новое. Классические виды спорта прекрасны, но мы уже давно в них погружены, со временем всё приедается. Мы живём в эпоху виртуальной реальности, где привычные игры уже дошли до пика. Сам бог велел придумать что-то новое. Фиджитал объединит общественность, киберспортсменов и настоящих спортсменов», — цитирует Степанова пресс-служба Игр Будущего.

Команда Lokomotiv стала победителем турнира «Путь Чемпиона» по фиджитал-футболу в рамках Десятых Фиджитал Игр и отобралась на Игры Будущего-2024. Встреча с волгоградским Rotorom завершилась победой столичной команды со счётом 7:6.

Тройку сильнейших замкнула московская RODINA MEDIA, обыгравшая петербургский Liga Pro Team со счётом 8:5.

Ранее баскетболист U.R. и серебряный призёр десятых Фиджитал Игр Владислав Бечков назвал особенность фиджитал-спорта.

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