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Столяров: персонажи Игр Будущего призваны стать образами для косплея

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Руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров рассказал о процессе создания пяти виртуальных персонажей и талисмана турнира, которые были представлены на международной выставке-форуме «Россия».
Столяров: персонажи Игр Будущего призваны стать образами для косплея
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

«Для их создания мы активно использовали два продукта научно-технического прогресса — искусственный интеллект и UGC (user-generated content). Сначала нейросети выдали нам набор образов, а затем студенты казанских вузов, которые победили в конкурсе, их переработали и очеловечили. Эти маскоты олицетворяют пять наших вызовов.

Для чего нам это нужно? В киберспорте есть такая интересная история как косплей. Мы фактически создаём новые образы для косплееров в пику тем, которые идеологически не очень верные. А птица Мира — это сгусток энергии, служащий проводником между прошлым, настоящим и будущим. Она тоже возникла из семантического ядра. То есть сначала было задано облако тегов, затем ИИ создал этот образ, а потом он был доработан», — рассказал Столяров RT.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением за 100 дней до начала Игр Будущего.

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