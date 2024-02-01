Российская команда Liga Pro Team выиграла турнира по фиджитал-баскетболу на Играх Будущего

Завершились соревнования по СБЕРБАНК фиджитал-баскетболу на Играх Будущего, которые в эти дни проходят в Казани.

В финале турнира российская команда Liga Pro Team нанесла поражение американскому коллективу R10 Team USA и завоевала золотые медали.

Бронзовые награды выиграла другая российская команда — URAL BASKET, которая оказалась сильнее MDMX из Китая.

Результат финала: R10 Team USA (США) — Liga Pro Team (Россия) — 32:34 (19:18 симулятор, 13:16 спорт).

Результат матча за третье место: URAL BASKET (Россия) — MDMX (Китай) — — 40:26 (19:16, 21:10).

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) — и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.