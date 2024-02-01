«Самый значимый турнир в моей жизни»: кибербаскетболист Петрович — об организации Игр Будущего и первом визите в Россию

Далеко не в каждой стране Европы можно столкнуться с настолько тёплым приёмом, как в России. Об этом в интервью RT заявил трёхкратный чемпион Европы по кибербаскетболу Стэфан Scorpi Петрович. Также игрок команды Paris Phygital назвал турнир в Казани лучшим в своей жизни, восхитился уровнем организации и объяснил, почему сам не собирается выходить на паркет.

— Поделитесь первыми эмоциями от участия в Играх Будущего?

— Те мгновения, которые мы проживаем здесь, просто невероятны. Неповторимые ощущения. Это самый значимый турнир в моей жизни. Никогда прежде не принимал участия в подобных состязаниях, если говорить об уровне организации. Отмечу также атмосферу внутри нашего коллектива: вместе с ребятами мы завтракаем, обедаем, играем, отдыхаем. Считайте, всё свободное от баскетбола время проводим вместе. Словом, становимся настоящей семьёй.

— Можете чуть подробнее рассказать, чем вас удивили в Казани?

— Даже невооружённым глазом видно, как много средств и иных ресурсов вложено в этот проект. Речь как о финансовой составляющей, так и о работе большого количества людей на этом празднике спорта. Каждый отдельный компонент просто-напросто находится на высоте. Я говорю о питании, об условиях проживания, да даже о тренировках: у нас постоянно есть возможность готовиться к следующим играм.

Отдельно выделю регламент: зачастую аналогичные турниры проходят буквально за день. Прилетел, провёл все возможные стадии, тебя посадили в автобус и увезли обратно в аэропорт. Тут всё иначе: мероприятие растянуто на несколько суток, что гораздо удобнее. Остаётся только повторить: это самый серьёзный старт, в котором мне доводилось когда-либо принимать участие.

— Вас представили как одного из сильнейших киберспортсменов Европы. Накладывает ли данный статус дополнительную ответственность и планируете ли сами появиться на площадке?

— Таких мыслей точно нет. Буду откровенен, приехал сюда не за этим. Моя задача — принести максимальную пользу в цифровой части соревнований. Во-первых, я не готов к выступлению в реальном измерении и попробую всё же проявить свои лучшие качества на приставке. Во-вторых, Paris Phygital располагает куда более мастеровитыми баскетболистами. Что касается моих регалий, действительно, я трижды становился чемпионом континента и понимаю, почему считаюсь одним из лучших игроков Старого Света. Положа руку на сердце, я согласен с этим статусом.

— Во время матча с Ramboot Esports за вас персонально и неистово болели баскетболисты сербского Partizan Esports. Всё дело в ваших балканских корнях?

— Вы правы. У меня есть соответствующие корни. Наш тренер, менеджер и пригласивший сюда человек — тоже сербы. Вот откуда такая поддержка на трибунах. Это, конечно же, приятно.

— Многие называли противостояние с испанским коллективом скрытым финалом. Согласны с данной формулировкой?

— Признаюсь, меня не сильно заботит сила соперника. Да, оппоненты смотрелись неплохо, но, как бы банально ни звучало, наша задача — брать верх в каждой встрече. Только так можно претендовать на трофей.

— В одном из эпизодов сложилось ощущение, будто вы готовы нарушить регламент и ринуться в бой прямо со скамейки запасных. Всегда так остро реагируете на происходящее на паркете?

— Эмоции действительно зашкаливали. Поскольку помочь своими навыками в тот момент не мог, пустил свою энергию в нужное русло — попытался подстегнуть товарищей, чуть завести их. Просто хотел их поддержать.

— Вы впервые в России. Можете поделиться впечатлениями от страны?

— Больше всего поразил тёплый приём местных жителей. Далеко не везде доводилось сталкиваться с таким отношением к себе. Крайне приятно, что тут уважают мои корни. Вообще, я и мои партнёры по команде — религиозные люди. Вы могли неоднократно наблюдать это. Некоторые из товарищей — да и я сам — крестились прямо по ходу матчей. Учитывая вышесказанное, было очень приятно увидеть в городе большое количество церквей.