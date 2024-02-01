Боец Штырков: лично мне видеоигры помогали решать определённые проблемы

Капитан команды Gamers of Fighters боец Иван Штырков рассказал, как давно увлекается видеоиграми.

«Я в самом раннем детстве познакомился с видеоиграми. Если говорить о консолях, то у меня был полный набор: Dendy, Sega, все пять поколений PlayStation, также играл и на ПК. Не сказал бы, что трачу на это большую часть свободного времени, но солидную. Да, многие люди считают гейминг баловством, но недооценивать его нельзя с точки зрения того же личностного роста. Зачастую человеку приходится много думать и обладать смекалкой, чтобы решить тот или иной квест, выполнить задание. Это помогает расширять свой кругозор, узнавать что-то новое, развиваться.

В тех же играх можно прожить множество ситуаций, в которых ты не окажешься в реальной жизни. Побывать в шкуре другого человека, оказаться перед сложным моральным выбором. И тем самым получить новый опыт. Лично мне это даже помогало решать определённые проблемы. Да и в целом это позволяет снять стресс, проветрить голову, абстрагироваться от проблем. Скажем, можно почитать книгу, можно поиграть, а эффект будет таким же», — заявил Штырков RT.

Ранее Штырков высказался о формировании команды на Игры Будущего.