Штырков — о команде на Игры Будущего: отдавали предпочтение тем, кто прежде всего хорош в клетке, а не у монитора

Капитан команды по фиджитал-единоборствам Gamers of Fighters боец Иван Штырков высказался о формировании команды на Игры Будущего.

«Согласно регламенту, в каждой команде должно быть по четыре бойца. У мужчин заявлены представители полулёгкого, лёгкого и полусреднего дивизионов, у женщин — наилегчайшего. Поэтому мы уже были поставлены в определённые рамки. В итоге выбрали лучших их тех, кто был здоров, находился в хорошей форме и не был задействован в подготовке к профессиональным поединкам.

Несомненно, старались выставить максимально узнаваемых спортсменов — чтобы ребята были на слуху, пользовались популярностью у болельщиков. При этом всё равно отдавали предпочтение тем, кто прежде всего хорош в клетке, а не у монитора. Всё же это реальная жизнь, акцент нужно делать на неё», — заявил Штырков RT.

Ранее Песков заявил, что Россия рада приезду зарубежных лидеров на Игры Будущего.